Каллаур потрошит руководство Белорусского народного банка
Аналогичные действия Нацбанка в 2017 году закончились отзывом лицензии БелСвиссБанка.
23 мая ничто не предвещало беды. В этот день должно было состояться очередное рутинное заседание квалификационной комиссии Нацбанка. Эти заседания Нацбанк проводит до 20-25 раз в год. Нынешний руководитель комиссии – зампред правления Дмитрий Лапко, остальные члены комиссии тоже работают в Нацбанке на различных должностях.
Подтверждать свою квалификацию в комиссию приходят топовые менеджеры коммерческих банков – председатели правления, директора, главные бухгалтера, члены наблюдательного совета. Как правило, процедура проходит по стандартной схеме: аттестуемый сдает экзамен в Нацбанке по заранее известному списку вопросов.
В абсолютном большинстве случаев все заканчивается стандартно. Банковским топам выдают аттестат соответствия сроком на 5 лет и прощаются с ними до следующего раза.
Однако иногда в Нацбанке по неким причинам могут и завалить строптивых менеджеров. 23 мая такими агнцами на заклание стали два топа из Белорусского народного банка, сообщают читатели "Белоруского партизана".
По итогам аттестации 23 мая был признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации Юрий Галков. На сегодня Галков занимает в Белорусском народном банке должность заместителя гендиректора.
Предыдущий раз Галков проходил аттестацию в Нацбанке 19 июня 2014 года. Его аттестат о прохождении оценки соответствия требованиям истекает 18 июня 2019 года. Выходит, раньше Нацбанк хорошо оценивал деловые качества этого топа Белорусского народного банка.
Послужной список у Галкова солидный – более 17 лет стажа. Рекомендательное письмо ему подписал лично глава Белорусского народного банка Константин Церетели.
Следующей жертвой Нацбанка оказалась Анжелла Рудик – исполнительный директор Белорусского народного банка. Ее профессиональный опыт еще больше, чем у Галкова – свыше 23 лет стажа в банковской деятельности и области кредитования.
К женщине в Нацбанке отнеслись либеральнее: не лишили шансов на топовую должность, а выдали аттестат на минимальный срок – 1 год. Ее рекомендательное письмо также подписал Константин Церетели – ставленник Банка Грузии, мажоритарного акционера Белорусского народного банка.
Для понимания ситуации: в 2013 году Рудик сдавала экзамены вполне успешно. Тогда Нацбанк выдал ей бумажку на соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет. Но потом что-то «сломалось».
Что же случилось с топами Белорусского народного банка? Неужели они растеряли всю квалификацию за последние годы и уже не поспевают за требованиями Лапко и Каллаура?
Конечно, такой вариант исключать нельзя. Но нам кажется, что более вероятен другой ответ – проверка деятельности Белорусского народного банка, которая прошла в марте 2019 года.
Нацбанк никогда не обнародует конкретные итоги проверки коммерческих банков. Но неудовольствие чиновников можно наблюдать по косвенным признакам.
Самый яркий пример проваленной банком проверки – БелСвиссБанк. В начале 2017 г. БелСвиссБанк проверили специалисты Нацбанка и Комитета госконтроля. Как стало известно в июне того же года, оба заключения госорганов были негативными. В результате БелСвиссБанк потерял лицензию на работу с физлицами.
На этом совпадения не заканчиваются. Перед проверкой 2017 года из БелСвиссБанка выжили председателя правления Виталия Казбанова. Казбанов пытался пройти комиссию Нацбанка еще раз, но у него не вышло. К отзыву лицензии БелСвиссБанк подошел обезглавленным.
4 августа 2017 г. зачистка в БелСвиссБанке продолжилась. Председателем правления стал Сергей Дубков, членом совета директоров – Надежда Ермакова. Обе персоны до назначения имели стаж работы на руководящих должностях в Нацбанке.
Также Нацбанк вынудил уйти с топовых постов зампреда правления БелСвиссБанка Наталью Яцкевич и директора казначейства Ивана Трепашко. Лицензию БелСвиссу вернули после глобальных перемен в менеджерском составе.
Может быть все перечисленное – ерунда и просто совпадения? Тогда вот вам прямая речь из интервью члена набсовета Цептер Банка Миомира Биджовски:
– Отдельно хочу сказать о банковской системе. Я являюсь членом наблюдательного совета Цептер Банка. К нам на заседание акционеров пришел представитель Нацбанка и сказал открыто: политика государства такова, что 20 банков сегодня не нужно, а достаточно 7-8, но крупных. Кто это придумал?
Наверное, после такого откровения дополнительные комментарии по неаттестации в Белорусском народном банке уже излишни.
"Белорусский партизан"
15:20 27/05/2019