Каллаур потрошит руководство Белорусского народного банка

23 мая ничто не предвещало беды. В этот день должно было состояться очередное рутинное заседание квалификационной комиссии Нацбанка. Эти заседания Нацбанк проводит до 20-25 раз в год. Нынешний руководитель комиссии – зампред правления Дмитрий Лапко , остальные члены комиссии тоже работают в Нацбанке на различных должностях.





Подтверждать свою квалификацию в комиссию приходят топовые менеджеры коммерческих банков – председатели правления, директора, главные бухгалтера, члены наблюдательного совета. Как правило, процедура проходит по стандартной схеме: аттестуемый сдает экзамен в Нацбанке по заранее известному списку вопросов





В абсолютном большинстве случаев все заканчивается стандартно. Банковским топам выдают аттестат соответствия сроком на 5 лет и прощаются с ними до следующего раза.





Однако иногда в Нацбанке по неким причинам могут и завалить строптивых менеджеров. 23 мая такими агнцами на заклание стали два топа из Белорусского народного банка , сообщают читатели "Белоруского партизана".





Юрий Галков. На сегодня Галков занимает в Белорусском народном банке должность По итогам аттестации 23 мая был признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. На сегодня Галков занимает в Белорусском народном банке должность заместителя гендиректора





Предыдущий раз Галков проходил аттестацию в Нацбанке 19 июня 2014 года. Его аттестат о прохождении оценки соответствия требованиям истекает 18 июня 2019 года . Выходит, раньше Нацбанк хорошо оценивал деловые качества этого топа Белорусского народного банка.





Послужной список у Галкова солидный – более 17 лет стажа. Рекомендательное письмо ему подписал лично глава Белорусского народного банка Константин Церетели.





Анжелла Рудик – Следующей жертвой Нацбанка оказалась исполнительный директор Белорусского народного банка. Ее профессиональный опыт еще больше, чем у Галкова – свыше 23 лет стажа в банковской деятельности и области кредитования.









К женщине в Нацбанке отнеслись либеральнее: не лишили шансов на топовую должность, а выдали аттестат на минимальный срок – 1 год. Ее рекомендательное письмо также подписал Константин Церетели – ставленник Банка Грузии, мажоритарного акционера Белорусского народного банка.





Для понимания ситуации: в 2013 году Рудик сдавала экзамены вполне успешно. Тогда Нацбанк выдал ей бумажку на соответствие занимаемой должности сроком на 5 лет. Но потом что-то «сломалось».





Что же случилось с топами Белорусского народного банка? Неужели они растеряли всю квалификацию за последние годы и уже не поспевают за требованиями Лапко и Каллаура?





Конечно, такой вариант исключать нельзя. Но нам кажется, что более вероятен другой ответ – проверка деятельности Белорусского народного банка, которая прошла в марте 2019 года





Нацбанк никогда не обнародует конкретные итоги проверки коммерческих банков. Но неудовольствие чиновников можно наблюдать по косвенным признакам.













4 августа 2017 г. зачистка в БелСвиссБанке продолжилась. Председателем правления стал Сергей Дубков, членом совета директоров – Надежда Ермакова. Обе персоны до назначения имели стаж работы на руководящих должностях в Нацбанке.





Также Нацбанк вынудил уйти с топовых постов зампреда правления БелСвиссБанка Наталью Яцкевич и директора казначейства Ивана Трепашко. Лицензию БелСвиссу вернули после глобальных перемен в менеджерском составе.









Миомира Биджовски: Может быть все перечисленное – ерунда и просто совпадения? Тогда вот вам прямая речь из интервью члена набсовета Цептер Банка





– Отдельно хочу сказать о банковской системе. Я являюсь членом наблюдательного совета Цептер Банка. К нам на заседание акционеров пришел представитель Нацбанка и сказал открыто: политика государства такова, что 20 банков сегодня не нужно, а достаточно 7-8, но крупных. Кто это придумал?





Наверное, после такого откровения дополнительные комментарии по неаттестации в Белорусском народном банке уже излишни.