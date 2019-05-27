ба руководителя обвинялись в получении взяток, в том числе в крупном размере. Экс-директор получил шесть лет, второй менеджер – два года в колонии усиленного режима.





Продавали стекловату в убыток

Суд над бывшим директором ОАО "Стеклозавод Неман" 54-летним Владимиром Аутко и бывшим начальником управления продаж стекловаты данного предприятия 47-летним Иваном Шишко начался 29 января нынешнего года в суде Новогрудского района.





Руководители были задержаны за получение взяток. У обоих при задержании обнаружили деньги. В обвинении говорилось, что начальник управления продаж получил одну взятку в размере 1200 долларов, директор – три взятки на общую сумму не менее шести тысяч долларов.





Аутко на посту директора успел проработать чуть более 9 месяцев, Шишко – менее полугода. Взятки они получали от украинских фирм, которые хотели покупать производимую на стеклозаводе "Неман" стекловату в максимально возможных количествах. Заявки данных фирм рассматривались быстро, продукция отгружалась без задержек.









На суде стало известно, что украинские фирмы неспроста были заинтересованы покупать как можно больше стекловаты, так как на предприятии были утверждены разные отпускные цены для разных регионов. По самым низким ценам стекловату продавали именно в Украину.





В результате такого ценообразования рентабельность продаж по украинскому направлению на стелкозаводе "Неман" порой уходила в минус – в некоторые месяцы доходила до минус 9,5%. Почему на заводе были утверждены разные цены для разных стран, на суде экс-директор пояснил: "Так сложился рынок".





Фирма, от которой руководители стеклозавода получали взятки, была представительством российского предприятия на территории Украины. Российской фирме покупать березовскую стекловату было намного выгоднее через украинское представительство.





Экс-директор уверен, что его подставили

Иван Шишко на суде свою вину признал. Владимир Аутко – категорически отрицал, что получал взятки. Он рассказывал, что действительно встречался с украинскими партнерам на остановке в минском аэропорту, на заправке под Минском, в кафе возле автовокзала в столице. Но встречи, с его слов, были исключительно рабочими. Но вопрос о том, почему для этого выбирались не совсем типичные для деловых переговоров места, он отвечал, что так было удобно.





Свою причастность к получению взяток Аутко отрицал даже несмотря на прямые свидетельские показания украинского партнера и на то, что у него при обыске в папке, полученную от представителей украинской фирмы, нашли 2400 долларов. Он уверял, что деньги в папку подбросили специально, пока он отлучался в магазин.





Он утверждал, что денег ни от кого не брал и никому не давал привилегий в поставке продукции. По его убеждению, украинские партнеры просто его подставили, так как им не понравилось решение о значительном повышении цен на стекловату для украинского региона, которое он принимал, будучи на посту директора. Для белорусского завода это было хорошо, а вот для украинских покупателей грозило сильным снижением прибыльности бизнеса.









Шесть лет колонии

Экс-директор Аутко обвинялся по ч.1 и ч.2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки, в том числе повторно в крупном размере), руководитель управления продаж стекловаты Шишико – по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси в получении получение взятки.





Суд Новогрудкого района 1 марта признал их виновными. Обвиняемому Аутко было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в условиях колонии усиленного режима с конфискацией имущества, обвиняемому Шишко дали два года колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Оба лишены права занимать руководящие должности в течение пяти лет.





С решением Новогрудского суда обвиняемые были не согласны и подали апелляционную жалобу в коллегию по уголовным делам Гродненского областного суда.





Как сообщает пресс-служба Верховного суда, 23 мая 2019 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда приговор суда Новогрудского района от 1 марта 2019 года в отношении директора и начальника управления продаж ОАО "Стеклозавод "Неман" оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника обвиняемого – без удовлетворения.





Приговор вступил в законную силу