Все по прогнозу: доллар продолжает дешеветь

С начала мая значение корзины валют снизилось на 1,27%.





Курс доллара снизился на 0,0014 BYN до 2,0779 BYN/USD. С начала мая курс доллара упал уже на 0,0278 BYN, а в минувшую среду завершил торги на минимуме почти за 9 месяцев.





Курс евро вырос на 0,0014 рубля до 2,3266 BYN/EUR. За последние четыре дня торгов курс европейской валюты вырос на 0,0124 BYN. А до этого он находился на минимуме за 10 месяцев.





Курс российского рубля вырос на 0,0036 рубля до 3,2242 BYN/100 RUB.





Итоги прошедшей недели 20–24 мая 2019 на Белорусской валютно-фондовой бирже

Белорусский рубль укрепился ко всем основным конкурентам:





курс доллара −0,29%;

курс евро −0,27%;

курс российского рубля −0,24%;

стоимость валютной корзины −0,26%.





Россия

Российский рубль практически полностью проигнорировал обвал нефтяных котировок до минимума за два месяца. Так, на Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара подешевел на 15 копеек до 64,46 российских рублей, а евро стал легче на 17 копеек до 72,15 российских рублей.