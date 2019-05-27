Экономист: Беларусь отстает от Польши и Чехии лет на 10 лет

Сейчас это отставание можно оценить в 10 лет, отметил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук во время Belarus Future Unconference 2019.





По прогнозам, в ближайшие годы экономика будет расти примерно на 2,5% в год. Если власти не предпримут никаких шагов, статус аутсайдера крепко закрепится за Беларусью и приведет к замкнутому кругу проблем.





— По всем фундаментальным показателям Беларусь может и должна догонять, как минимум, страны Центральной и Восточной Европы, — считает Дмитрий Крук.





BEROC оценивает потенциал роста примерно в 6%. Но для этого правительству предстоит посмотреть на решение актуальных вопросов шире, чем оно привыкло.





Развивать экономику на перспективу

Финансовый менеджер компании «Кока-Кола», экс-директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова считает: чтобы преодолеть нарастающий ком экономических проблем, может понадобиться изменение государственного управления.





— Решение точечных задач, таких, например, как попытка нарастить экспорт, не избавляет экономику от проблем. Если организм болен в целом, то и лечить его нужно, решая стратегические вопросы, — считает эксперт.





Власти ставят абсолютно нереалистичные цели и ожидают конкретных показателей там, где их почти невозможно предсказать, как например, в Национальной стратегии устойчивого развития.





— Власти хотят уже сегодня знать, какую емкость ВВП через 20 лет будут иметь конкретные отрасли, — отмечает Дмитрий Крук.





Спрогнозировать это сложно, потому что в экономике постоянно появляются новые отрасли, которые могут сильно изменить ее структуру.







Перестать бездумно перераспределять ресурсы

Качественный скачок в развитии можно сделать даже простым перераспределением рабочей силы из самых неэффективных производств. Но это не панацея и сил для такого роста будет не больше, чем на десятилетие, предупреждают эксперты.





Более перспективный путь для экономического роста — отмирание старых сфер и появление новых.





— Возможно, нужен целевой фонд из бюджета на поддержку стартапов или инноваций. Но распределяться он должен по четким и ясным правилам, — говорит Дмитрий Крук.





Экономист Сергей Чалый подчеркивает: через неплатежи и массу проблем неэффективные предприятия и сектора «заражают» и тормозят все остальные.





— Попытка сосредоточиться на IT, малом и среднем бизнесе или на чем-то еще — это порочная идея, что, не трогая старую, можно создать рядом с ней новую экономику. Если не прополоть сорняки, то злаки на этом месте не вырастут, — отмечает эксперт.





Сделать судебную систему независимой и совершенствовать образование

Суд и образование – главные назревшие и важные для экономики реформы. Если суды станут механизмом страховки для собственников, компаний и граждан, то вырастет уровень доверия игроков друг к другу и к системе. Это положительно отразится на экономике и социальном развитии.





— Суд – это источник соблюдения контрактов. Все финансы и технологии идут после него. Без эффективно функционирующей судебной системы и достаточного образования никакой экономики не будет, — говорит Дмитрий Крук.









Создавать условия для всех, а не для избранных

Наиболее крупные успешные предприятия в стране работают на различных льготных условиях, отмечает Сергей Чалый.





— Они работают целиком на иностранных рынке, финансировании и технологиях. Все, что им нужно здесь – это площадка со льготами и рабочая сила, дисциплинированная, образованная и недорогая, — подчеркивает экономист.





В стране порядка восьми различных специальных режимов, куда стремятся попасть многие компании.





— Может быть, надо посмотреть на национальный режим в целом, чтобы потом не заниматься каждым отдельным проектом насчет льгот? − говорит Сергей Чалый.





К примеру, исходя из уровня образования и профессионализма специалистов компаний ПВТ, а также привлеченных финансов, этот сегмент развивался бы и без специальных условий, считает Дмитрий Крук. Но без предоставленных ПВТ льгот, эти компании ушли бы в страны с гораздо более благоприятными условиями для ведения бизнеса.





Перед государством, по мнению экспертов, стоит задача создать четкую правовую среду, установить правила игры, которые бы привлекали компании не только льготами, но и выгодными условиями в целом, а также перспективами