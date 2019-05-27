Прогноз: к концу недели доллар упадет до 2,07
На минувшей неделе, как и прогнозировалось, доллар и евро подешевели. Российский рубль тоже – правда, он подешевел уже вопреки прогнозам.
Чего ждать на этой валютной неделе? Рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».
– Минувшая валютная неделя была достаточно уникальной, потому что на внешних рынках курсы иностранных валют не изменились. Это бывает достаточно редко.
Пара евро-доллар, как и неделю назад, осталась вблизи 1,1180. Несмотря на колебания в течение недели, по ее итогам не изменился курс российского рубля. Доллар остался на уровне около 64,6 российских рублей, евро – на уровне 72,2 рублей.
В середине прошлой недели в очередной раз и доллар, и евро, и корзина обновили минимумы с начала года. К концу недели валюты чуть-чуть подросли.
При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Причем удешевление было достаточно одинаковым для всех этих валют.
Доллар за неделю подешевел на 0,29%, евро подешевел на 0,27%, российский рубль – на 0,24%.
В результате снизилась и валютная корзина – на 0,26%. Это седьмая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется.
Мы можем констатировать, что наблюдаем укрепление белорусского рубля в чистом виде, причиной которого могут быть чистые продажи валюты как населением, так и предприятиями.
Вероятнее всего, такая тенденция продолжится и на следующей неделе – можно предполагать очередное незначительное удешевление всех трех валют.
Через неделю ожидаем, что доллар будет стоить 2,07, евро – 2,32, российский рубль – 3,21 за 100.
Источник: myfin.by
11:27 27/05/2019