Прогноз: к концу недели доллар упадет до 2,07





Чего ждать на этой валютной неделе? Рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».





– Минувшая валютная неделя была достаточно уникальной, потому что на внешних рынках курсы иностранных валют не изменились. Это бывает достаточно редко.





Пара евро-доллар, как и неделю назад, осталась вблизи 1,1180. Несмотря на колебания в течение недели, по ее итогам не изменился курс российского рубля. Доллар остался на уровне около 64,6 российских рублей, евро – на уровне 72,2 рублей.





В середине прошлой недели в очередной раз и доллар, и евро, и корзина обновили минимумы с начала года. К концу недели валюты чуть-чуть подросли.





При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Причем удешевление было достаточно одинаковым для всех этих валют.





Доллар за неделю подешевел на 0,29%, евро подешевел на 0,27%, российский рубль – на 0,24%.









В результате снизилась и валютная корзина – на 0,26%. Это седьмая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется.





Мы можем констатировать, что наблюдаем укрепление белорусского рубля в чистом виде, причиной которого могут быть чистые продажи валюты как населением, так и предприятиями.





Вероятнее всего, такая тенденция продолжится и на следующей неделе – можно предполагать очередное незначительное удешевление всех трех валют.





Через неделю ожидаем, что доллар будет стоить 2,07, евро – 2,32, российский рубль – 3,21 за 100.