Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

«Подтянем экспорт»: Турчин не видит оснований для корректировки прогноза по росту ВВП в 2019 году

ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "Для корректировки прогноза по росту ВВП пока оснований нет. Думаю, что многие проблемы должны решиться в ближайшее время, - сказал Александр Турчин, - где-то мы подтянем экспорт, выполняя поручение Президента, поэтому пока говорить о корректировке преждевременно"

Что касается социальных вопросов, правительство будет уделять особое внимание организациям с низким уровнем оплаты труда. "Все поручения даны, мы это будем жестко контролировать. Первый этап - это те организации, которые платят людям зарплату менее Br400. Мы поставили себе задачу, что к 1 июля в стране таких предприятий быть не должно. Тут две составляющие: эффективность работы этих предприятий и принятие управленческих решений. У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать, принимайте управленческое решение - присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом, безусловно, трудостроив людей, но платить такую зарплату - это непозволительно, - подчеркнул первый вице-премьер. - А следующий этап работы - на 1 января 2020 года - это предприятия с заработной платой ниже Br500".

BELTA.by
10:30 27/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Турчин: «Не надо писать жалобы президенту – идите в суд»
Романчук: "Румас/Турчин находятся в смятении от президентских приказов и оценок"
Акции «Гомсельмаша» могут быть проданы Казахстану


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё