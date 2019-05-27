Стоимость нефти снизилась, а цены на топливо растут. Что происходит?

Цены на автомобильное топливо возобновили новый равномерный подъем примерно с середины марта. Все было бы понятно, если бы не официальная статистика об объемах и цене на нефть, предоставленная в аналитическом обозрении Национального банка на январь-февраль текущего года.





Согласно расчетам Нацбанка, расходы на закупку энергетических продуктов в январе-феврале 2019 года сократились на 17,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с этим физический объем импорта энергоносителей снизился на 11,4%.





Факты удивляющие: снижение затрат за закупку превысили физический объем, следовательно, снижена и цена. Хотя в данном случае речь идет об энергетических продуктах, а не о нефти. Что насчет нее?





Согласно обозрению, физический объем закупок нефти снизился на 0,5%. При этом стоимость нефти упала на 10,7%, а на нефтепродукты — вдвое увеличилась.





«Суммы расходов на импорт газа увеличились на 1%, нефти — снизились на 11,1%, нефтепродуктов — снизились на 95,2%», — говорится в отчете.









Получается, что по состоянию на 1 марта 2018 года, к примеру, белорусский АИ-95 стоил 1,29 рубля за литр. За прошедший год нефть подешевела на 10,7%, а на 1 марта 2019 года цена рассматриваемой марки топлива составила 1,55 рубля за литр.





Получается, что даже при более чем выгодных ценах на нефть «Белнефтехим» считает, что затраты все равно не являются поводом остановить повышение цены на автомобильное топливо.