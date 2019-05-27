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«Дружба» включает реверс

Подробный план того, как продолжится очистка нефтепровода «Дружба» в ближайшие месяцы, опубликовало издание «КоммерсантЪ».

«Дружба» включает реверс
Согласно ему, 1,2 млн т «грязной» нефти к 10 июня будет выдавлено реверсом на территорию России, где она будет храниться и затем месяцами подмешиваться в чистую нефть с соблюдением предельных концентраций хлора. Сторонам предстоит решить щепетильную проблему денежных компенсаций, с обсуждением которых потребители уже торопят Москву.

Процесс вытеснения нефти на белорусском участке начнется 27−28 мая. Объем реверса загрязненной нефти оценивается в 1 млн т с территории Беларуси и около 250 тыс. т — из Польши.

Варшава оценивает объем загрязненной нефти на своей территории в 1 млн т. Однако Дмитрий Козак пояснил, что по актам зафиксировано «поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня предъявляется в несколько раз больше», поскольку Польша разбавила некондиционную нефть чистой без ведома России и тем самым фактически усугубила проблему.


Сейчас Варшава требует перед восстановлением поставок решить вопрос компенсаций. Эта тема будет обсуждаться на назначенных на 3 июня переговорах.

Нерешенным остается вопрос по нефтепроводу Унеча — Полоцк, по которому получал сырье «Нафтан», эта труба до сих пор заполнена «грязной» нефтью и простаивает. РФ и Беларусь договорились, что труба будет очищена в течение года.

Как заявил глава Минэкономики Максим Орешкин, оценку потерь от загрязнения нефти в «Дружбе» планируется завершить в течение месяца. «Транснефти» придется компенсировать трубопроводным операторам сопредельных стран потерю доходов от транзита нефти, затраты оборотного капитала и дополнительные эксплуатационные расходы на хранение нефти или альтернативную транспортировку, например, по железной дороге, а также возможные потенциальные штрафы. При этом размер этих потерь по-прежнему остается неясен: собеседники «Ъ» называют цифры от $300 млн до $1 млрд.


10:10 27/05/2019
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