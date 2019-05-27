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Недвижимость гражданского мужа Гульнары Каримовой уйдет с молотка

В Узбекистане выставили на продажу недвижимость компании «Rubicon Wireless Communication», принадлежащей Рустаму Мадумарову – гражданскому мужу Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента страны. Об этом сообщает Mobilinfo.uz со ссылкой на официальное агентство УзА.


«Rubicon Wireless Communication» – владелец компании «Perfectum», которая занимается мобильной связью в Узбекистане. Информация об аукционе размещена на портале E-auksion.uz.

Торги назначены на 10 июня. Начальная цена установлена в 205 млрд сумов (около $24 млн).

Ранее стало известно, что решением Ташкентского областного суда была национализирована компания Edelveys-Ali, владеющая радиостанцией «Гранд», после чего она также была выставлена на торги. Об этом также сообщило официальное агентство, указав, что компания принадлежит Рустаму Мадумарову.

Правда, учредительница Edelveys-Ali Светлана Хон заявила, что он не имеет отношения к компании. Она признала, что в конце 2000-х годов передала долю в 26% некой Ларисе Саблиной – по требованию юриста, представлявшего интересы Гульнары Каримовой (по версии Хон, она пошла на этот шаг, чтобы сохранить бизнес). 

Однако позднее выяснилось, что существует решение суда, передавшего 100% Edelveys-Ali в пользу Мадумарова. В связи с этим Хон обратилась с жалобой к президенту Шавкату Мирзиёеву, попросив помочь в защите ее прав.


Рустам Мадумаров, наряду с Гаянэ Авакян, ближайшей соратницей Гульнары Каримовой, был осужден в 2014 году. Их признали виновными в экономических преступлениях.

Сама Каримова стала фигуранткой уголовных дел как за рубежом, где ее заподозрили в вымогательстве и отмывании денег, так и в Узбекистане. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. 

В начале 2019 года ее перевели в колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания», при этом ее защита отмечала, что точный срок наказания, оставшийся дочери первого президента, неизвестен.

Источник: fergana
09:58 27/05/2019
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