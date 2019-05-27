Недвижимость гражданского мужа Гульнары Каримовой уйдет с молотка





«Rubicon Wireless Communication» – владелец компании «Perfectum», которая занимается мобильной связью в Узбекистане. Информация об аукционе размещена на портале E-auksion.uz.





Торги назначены на 10 июня. Начальная цена установлена в 205 млрд сумов (около $24 млн).





Ранее стало известно, что решением Ташкентского областного суда была национализирована компания Edelveys-Ali, владеющая радиостанцией «Гранд», после чего она также была выставлена на торги. Об этом также сообщило официальное агентство, указав, что компания принадлежит Рустаму Мадумарову.





Правда, учредительница Edelveys-Ali Светлана Хон заявила, что он не имеет отношения к компании. Она признала, что в конце 2000-х годов передала долю в 26% некой Ларисе Саблиной – по требованию юриста, представлявшего интересы Гульнары Каримовой (по версии Хон, она пошла на этот шаг, чтобы сохранить бизнес).





Однако позднее выяснилось, что существует решение суда, передавшего 100% Edelveys-Ali в пользу Мадумарова. В связи с этим Хон обратилась с жалобой к президенту Шавкату Мирзиёеву, попросив помочь в защите ее прав.









Рустам Мадумаров, наряду с Гаянэ Авакян, ближайшей соратницей Гульнары Каримовой, был осужден в 2014 году. Их признали виновными в экономических преступлениях.





Сама Каримова стала фигуранткой уголовных дел как за рубежом, где ее заподозрили в вымогательстве и отмывании денег, так и в Узбекистане. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов.





В начале 2019 года ее перевели в колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания», при этом ее защита отмечала, что точный срок наказания, оставшийся дочери первого президента, неизвестен.