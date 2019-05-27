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Власти взялись за предприятия с небольшими зарплатами

Власти намерены взять за предприятия, на которых средняя зарплата недотягивает до 400 рублей. А с 2020 года, когда в этих организациях решат зарплатный вопрос, чиновники возьмутся за те, где платят до 500 рублей.

Об этом в интервью в «Главном эфире» на телеканале "Беларусь 1"заявил первый вице-премьер Александр Турчин, пишет FINANCE.TUT.BY

Правительство волнуют компании, которые платят своим работникам неоправданно низкие зарплаты, отметил Александр Турчин. По его словам, правительство будет контролировать такие предприятия.

«Первый этап — организации, которые платят людям меньше 400 рублей», — отметил первый вице-премьер. По его мнению, чтобы улучшить ситуацию на таких предприятиях, нужно учесть две составляющие — руководителям нужно наладить эффективную работу и оперативно принимать управленческого решения.

Александр Турчин убежден, что платить зарплату меньше 400 рублей непозволительно. Первый вице-премьер рассказал, что министру по налогам и сборам дали задание проверить, легально ли выплачивается зарплата, а не «в конвертах».


С 1 января 2020 года власти намерены взяться за предприятиями, на которых средняя зарплата недотягивает до 500 рублей.

Если вы работаете на предприятии, на котором средняя зарплата не превышает 400 рублей, а также если конкретно ваша зарплата меньше этой суммы, то пишите на bobkov@tutby.com, чтобы стать героем журналистского текста. 

09:12 27/05/2019
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