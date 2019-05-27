В Литве представили первый пиццемат: пицца за 3 минуты

Стоимость такой пиццы для физических лиц около 5 евро. Создатель пиццемата не сомневается, что из-за нехватки работников, такие автоматы будут популярны и в ресторанах.

Основатель CiboLabs и инженер создавший пиццемат Клаудио Торгеле рассказал, что пиццемат может приготовить пиццу 4 видов (Margarita, Peperroni, с ветчиной, Dolomiti), оплатить заказ можно с помощью банковской карты или мобильного приложения, можно оборудовать и механизм оплаты наличными. После оплаты автомат начинает готовить пиццу - делает тесто, раскатывает его, выкладывает необходимые ингредиенты и печет пиццу. Заполнять автомат продуктами надо после изготовления 100 пицц. Уточняется, что ассортимент пицц можно менять в зависимости от того, в какой стране он будет работать.