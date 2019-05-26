«Солнечный парк» не выполнил обязательства по облигациям
Они были выпущены в 2017 году.
ООО «Солнечный парк» не выполнило обязательства по погашению и выплате дохода по биржевым облигациям, сообщает Минфин Беларуси. Обязательства не выполнены по седьмому и восьмому выпускам. Они были эмитированы в 2017 году. Их должны были погасить в январе и марте этого года.
Объем выпусков составлял по 10 млн рублей.
Компания занимается сдачей в наем собственного и арендуемого имущества. В прошлом году она получила чистый убыток в 158 тыс. рублей, указано в отчетных документах, опубликованных на Едином портале финансового рынка. В первом квартале этого года зафиксировала чистый убыток в 34 тыс. рублей.
Источник: reform.by
17:45 26/05/2019