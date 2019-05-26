Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Илона Маска назвали самым высокооплачиваемым руководителем компании в США

Его вознаграждение за работу в Tesla в прошлом году составило 2,28 млрд долларов.


The New York Times составила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний США. Рейтинг возглавил руководитель Tesla Илон Маск. В 2018 году его вознаграждение составило 2,284 миллиарда долларов, и это на 4 575 310% больше, чем в 2017 году. Из этой суммы его зарплата составляет 56 тысяч долларов, а остальная часть приходится на опционы на акции компании.

 

В пятерку самых высокооплачиваемых глав компаний входят президент и гендиректор Discovery Inc. Дэвид Заслав (129 миллионов долларов), гендиректор Palo Alto Networks Найкш Арора (125 миллионов долларов), содиректор Oracle Майкл Херд (108 миллионов долларов), содиректор Oracle Сафра Кац (108 миллионов долларов).

Источник: reform.by
16:30 26/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Учредителем клуба «Андердог» из Чисти является основатель российской компании Moscow Tesla Club
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
"Возможно, это моя лучшая работа". Илон Маск записал песню о горилле Харамбе


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё