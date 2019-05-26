В Беларуси меньше всех зарабатывают работники салонов красоты

А вот "чистыми" среднестатистический белорус получает 924 рубля, сообщает TUT.by ссылкой на официальную статистику.





Больше всех в апреле зарабатывали специалисты в сфере информационных технологий — в среднем 4881 рубль, что на 393 рубля меньше, чем в марте. Высокие зарплаты сохраняются у работников пассажирского воздушного транспорта и вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — 2495 рублей.





Средняя зарплата по стране имеют работники оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами — 1000 рублей, в организациях по их ремонту зарабатывают 1570 рублей. Более 1000 рублей получают в области технических наук, архитектуры, в сфере грузового железнодорожного транспорта, а также в строительстве и в промышленности.









Самые низкие зарплаты у сотрудников парикмахерских и салонов красоты — 555 рублей, работников культуры — 576 рублей, социальных работников — 578 рублей. В здравоохранении в апреле в среднем зарабатывали 810 рублей, в образовании — 729 рублей, в сельском и рыбном хозяйстве — 760 рублей.



