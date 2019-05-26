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В Беларуси меньше всех зарабатывают работники салонов красоты

Средняя зарплата белорусов в апреле составил 1074 рубля. Речь идет о начисленных суммах до уплаты налогов, то есть о "грязных".

А вот "чистыми" среднестатистический белорус получает 924 рубля, сообщает TUT.by ссылкой на официальную статистику.

Больше всех в апреле зарабатывали специалисты в сфере информационных технологий —  в среднем 4881 рубль, что на 393 рубля меньше, чем в марте. Высокие зарплаты сохраняются у работников пассажирского воздушного транспорта и вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования —  2495 рублей.

Средняя зарплата по стране имеют работники оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами —  1000 рублей, в организациях по их ремонту зарабатывают 1570 рублей. Более 1000 рублей получают в области технических наук, архитектуры, в сфере грузового железнодорожного транспорта, а также в строительстве и в промышленности.


Самые низкие зарплаты у сотрудников парикмахерских и салонов красоты —  555 рублей, работников культуры —  576 рублей, социальных работников —  578 рублей. В здравоохранении в апреле в среднем зарабатывали 810 рублей, в образовании —  729 рублей, в сельском и рыбном хозяйстве —  760 рублей.

 

13:38 26/05/2019
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