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Более 100 тонн яблок из Беларуси уничтожили в России

Стоимость уничтоженного груза – более 80 тысяч долларов.

Во второй декаде мая сотрудники таможни, пограничного управления ФСБ и Россельхознадзора провели совместную операцию и задержали 9 фур, везших яблоки из Беларуси в Псковскую область. Задержание проходило про силовой поддержке СОБРа.

 

Общий вес задержанной продукции составил 103, 5 тонн. Перевозчики везли польские яблоки, а также яблоки, страну происхождения которых установить не удалось, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС России.

Весь груз был уничтожен. Его стоимость составила 5 миллионов 175 тысяч российских рублей (более 80 тысяч долларов).

Источник: reform.by
11:16 26/05/2019
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