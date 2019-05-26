Скорее всего, без нее предприятию крайне трудно расплатиться по банковским кредитам.





Напомним, последний крупный заем был одобрен наблюдательным советом ОАО «Светлогорский ЦКК» 5 октября 2018 года. Общество заключило с ОАО «АСБ «Беларусбанк» новый кредитный договор на сумму $4,5 млн, чтобы рефинансировать (читай: «погасить») долг перед банком на эту же сумму по договору от 27 октября 2016 года, сообщал ресурс ranak.me.





Общий долг ОАО «Светлогорский ЦКК» крупнейшему белорусскому банку составил 748,9 млн рублей, в том числе процентов набежало 295,8 млн рублей.









Общий долг предприятия по долгосрочным кредитам и займам многократно превысил стоимость основных средств, составив на 1 января 2019 года 1,9 млрд рублей.





Напомним, с 2012 года Светлогорский ЦКК не имеет чистой прибыли.