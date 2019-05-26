СМИ: Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии

По данным издания, автопроизводители стремятся объединить усилия для решения структурных задач. По словам источников, переговоры в настоящее время ведутся, и сделка еще может развалиться.





При этом Reuters также сообщил со ссылкой на источники, что между Fiat Chrysler и Renault ведутся переговоры. Агентство уточняет, что речь идет о «всеобъемлющем глобальном объединении».





Переговоры компаний ведутся на фоне уголовного преследования в отношении экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в Японии.



