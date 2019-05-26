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Магазины нидерландской сети Spar возвращаются в Брест

Как стало известно MediaBrest.by, торговый объект с вывеской Spar вскоре откроется на улице Московской.


Региональный директор ЗАО «Юнифуд» Валерий Литвинов сообщил, что до конца года в Бресте откроется два магазина Spar. 

Также известно, что на улице Московской откроется магазин формата «SPAR» - магазин шаговой доступности, который предполагает небольшую площадь. 

Международная сеть «SPAR» существует в четырех форматах: «SPAR» (магазины формата «у дома»), «INTERSPAR» (гипермаркеты), «SPARexpress» (транзитные магазины со всем необходимым) и «EUROSPAR» (супермаркеты). В ноябре прошлого года открылся первый в стране магазин «EUROSPAR» (формат супермаркета) в Пинске.

Впервые сеть Spar пришла в Брест в 2017 году. Торговый объект открылся в самом крупном формате - «INTERSPAR» (гипермаркет). Однако меньше чем через год магазин закрылся. Как прокомментировал Валерий Литвинов, компания решила отказаться от гипермаркетов этой сети и больше развивать локальные магазины в формате «SPAR» и «EUROSPAR».

SPAR – это крупнейшая в мире сеть супермаркетов, состоящая из более, чем 12 500 магазинов, которые ежедневно обслуживают более 13 миллионов покупателей в 40 странах мира (в основном страны Европы, но также ЮАР, Австралия, Аргентина).

08:31 26/05/2019
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