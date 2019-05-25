Цены на топливо снова вырастут

Очередное повышение цен на топливо в «Белнефтехиме» объяснили тем, что в мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января на 21%.





А цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%.





С 26 мая розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку и составят: АИ-92-К5-Евро - Br1,57, АИ-95-К5-Евро - Br1,68, АИ-98-К5-Евро - Br1,89, ДТ - Br1,68.

С начала 2019 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.



