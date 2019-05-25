Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Цены на топливо снова вырастут

Розничные цены на топливо с 26 мая увеличиваются на АЗС на 1 копейку, сообщили корреспонденту БелТА в концерне «Белнефтехим».

Очередное повышение цен на топливо в «Белнефтехиме» объяснили тем, что в мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января на 21%.

А цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%. 

С 26 мая розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку и составят: АИ-92-К5-Евро - Br1,57, АИ-95-К5-Евро - Br1,68, АИ-98-К5-Евро - Br1,89, ДТ - Br1,68.
С начала 2019 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.


18:43 25/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Цены на автомобильное топливо вырастут с 12 мая
"Белнефтехим": топливо белорусских НПЗ соответствует всем стандартам качества
В Беларуси с 5 мая на копейку дорожает топливо


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё