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Яблоки везли "огородами" и лесными тропами: в России уничтожили 100 тонн яблок

В Псковской области России уничтожили 100 тонн яблок, завезенных с территории Беларуси. Как сообщает сайт Северо-западного таможенного управления России, нелегальный товар везли 9 фур "лесными тропами" — там их и задержали российские таможенники.

sztu.customs.ru

Это были польские яблоки прошлогоднего урожая, а также яблоки, страну происхождения которых определить не смогли.

На фрукты, которыми были загружены фуры, не было товаросопроводительных документов. Задержание машин и уничтожение груза происходило при поддержке российского СОБРа.

Приблизительная стоимость яблок оценивается в 70 тысяч евро.


16:45 25/05/2019
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