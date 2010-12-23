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Это были польские яблоки прошлогоднего урожая, а также яблоки, страну происхождения которых определить не смогли.





На фрукты, которыми были загружены фуры, не было товаросопроводительных документов. Задержание машин и уничтожение груза происходило при поддержке российского СОБРа.





Приблизительная стоимость яблок оценивается в 70 тысяч евро.



