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Фотофакт. Обувной магнат и сенатор Николай Мартынов пронес «Пламя мира» по улицам Витебска

24 мая Витебск принял эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира», после этого факел продолжит путешествие по Витебской области.

В Витебск огонь прибыл из Гродненщины. Сначала его отвезли на кондитерскую фабрику «Витьба», а потом обувную фабрику холдинга «Марко», принадлежащую Мартынову.

Фото Сяржук Серебро 

News.vitebsk.cc
16:27 25/05/2019
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