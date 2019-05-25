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МТЗ приглашает на день рождения: 26 мая на всех десяти заводах холдинга пройдет День открытых дверей

В воскресенье, 26 мая, на предприятиях "МТЗ-Холдинга" пройдет День открытых дверей, приуроченный к 73-й годовщине со дня основания Минского тракторного завода. Гостей ждет немало сюрпризов…

В целях популяризации рабочей профессии свои проходные в этот день откроют для посетителей все 10 предприятий холдинга: помимо самого МТЗ это Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Витебский завод тракторных запчастей, Лепельский ремонтно-механический завод, Минский завод шестерен, Мозырский машиностроительный завод, Наровлянский завод гидроаппаратуры, Оршанский инструментальный завод, Сморгонский агрегатный завод, Хойникский завод гидроаппаратуры.

Самая масштабная праздничная программа запланирована на Минском тракторном. Уже с 10:00 на призаводской площади будет звучать музыка, развернется выездная торговля и продажа сувенирной продукции, сообщает пресс-служба ОАО "МТЗ". 

16:10 25/05/2019
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