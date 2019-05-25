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Минюст открыл публичное обсуждение цен на риэлтерские услуги

Стартовало общественное обсуждение постановления Совета Министров Республики Беларусь «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты». Документ опубликован на сайте Министерства Юстиции РБ. Задача предложенных изменений – решить проблемы в сфере риэлтерской деятельности.


Организатор публичного обсуждения – Министерство юстиции. По ссылкам – Проект Указа, Проект постановления, Обоснование к проекту Указа, Обоснование к проекту постановления. Из основных предложенных изменений – отмена процента от продажи и внедрение предельных максимальных тарифов в базовых величинах. Грубо говоря, гонорар агентства за продажу «однушки» в Боровлянах может быть такой-же как за продажу пентхауса в Минске, так как агентства получат право самостоятельно формировать цену за риэлтерскую услугу в пределах тарифов в базовых величинах.

 

Замечания и предложения по проекту Указа Президента Республики Беларусь и проекту постановления Совета Министров  Республики Беларусь можно высказать с 24 мая 2019 г. по 3 июня 2019 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору публичного обсуждения на электронный адрес: kanc(собачка)minjust.by с пометкой «Общественное обсуждение проектов».

 

Источник: стартовало общественное обсуждение постановления Совета Министров Республики Беларусь «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты». Документ опубликован на сайте Министерства Юстиции РБ. Задача предложенных изменений – решить проблемы в сфере риэлтерской деятельности.

 


minjust.gov.by
13:25 25/05/2019
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