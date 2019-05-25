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Скоро будем пробовать белорусско-таджикские фрукты!

В Брестской области в «Остромечево» по специальному поручению был заложен сад таджикских саженцев, и все они приживаются достаточно неплохо. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод в Бресте на семинаре «Межкультурный диалог на пространстве СНГ».

По его словам, в ходе недавней инспекции сада стало очевидным что и виноград, и черешня, и абрикосы уже прижились.

«Раньше мы сюда поставляли все это от себя в свежем и сухом виде, теперь можем эти фрукты собирать здесь. И это можно назвать еще одной гранью нашего межкультурного сотрудничества»,- добавил дипломат.

Все выше упомянутое стало возможным благодаря тому, что в ОАО "Остромечево" Брестского района некоторое время назад завершили закладку белорусско-таджикистанского сада Дружбы. Проект реализуется по поручению глав двух государств. Из Таджикистана в Беларусь доставили 6 тыс. саженцев различных плодовых деревьев. Сад разместился на 10 га, 3 га из которых - за виноградником. Здесь решено посадить семь столовых сортов винограда таджикской селекции. По некоторым прикидкам, урожай можно ожидать уже через 3-4 года. На остальных 7 га будут высажены по три сорта яблони, черешни и абрикоса. 

В течение первых двух лет белорусские и таджикистанские специалисты будут осуществлять научное сопровождение сада.

Гастроном
12:26 25/05/2019
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