Скоро будем пробовать белорусско-таджикские фрукты!

По его словам, в ходе недавней инспекции сада стало очевидным что и виноград, и черешня, и абрикосы уже прижились.





«Раньше мы сюда поставляли все это от себя в свежем и сухом виде, теперь можем эти фрукты собирать здесь. И это можно назвать еще одной гранью нашего межкультурного сотрудничества»,- добавил дипломат.





Все выше упомянутое стало возможным благодаря тому, что в ОАО "Остромечево" Брестского района некоторое время назад завершили закладку белорусско-таджикистанского сада Дружбы. Проект реализуется по поручению глав двух государств. Из Таджикистана в Беларусь доставили 6 тыс. саженцев различных плодовых деревьев. Сад разместился на 10 га, 3 га из которых - за виноградником. Здесь решено посадить семь столовых сортов винограда таджикской селекции. По некоторым прикидкам, урожай можно ожидать уже через 3-4 года. На остальных 7 га будут высажены по три сорта яблони, черешни и абрикоса.





В течение первых двух лет белорусские и таджикистанские специалисты будут осуществлять научное сопровождение сада.



