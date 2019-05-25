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Беларусь рассматривает перспективы наращивания экспорта через эстонский порт Силламяе

Беларусь может нарастить экспортные поставки через порт Силламяэ (Эстония). Об этом шла речь во время встречи посла Беларуси в Эстонии Вячеслава Качанова с председателем совета директоров АО «Порт Силламяэ» Тийтом Вяхи и представителями руководства эстонского порта.

Как сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Эстонии, стороны обсудили перспективы наращивания белорусского экспорта через порт Силламяе, а также вопросы подключения эстонского бизнеса к реализации белорусско-китайских проектов, в т. ч. на базе индустриального парка «Великий камень».

Порт Силламяе расположен на территории Эстонии в 25 км от границы ЕС и России. Как отмечается на сайте порта, такое расположение создает все необходимые предпосылки для его эффективного использования в качестве дистрибуционного центра для перевалки грузов и самых различных товаров в направлении Европы, США, России, Единого Экономического пространства (ЕЭП), других стран СНГ, Юго-Восточной Азии и во все другие страны мира.

Это самый Восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые самые крупные суда, заходящие в Балтийское море через Датские проливы.

Свободная таможенная зона (СТЗ) Силламяэ (0% налогов и пошлин) в совокупности с либеральной налоговой политикой Эстонии создают самую выгодную деловую среду не только для международной дистрибуции грузов, но и производства товаров на самой территории СТЗ порта Силламяэ.


В 2014 г. в порту открыли 4 новых причала для обработки контейнерных и генеральных грузов с общей длиной 850 м. В перспективе предстоит расширение порта путем строительства новых причалов, доведение железнодорожных подъездных путей до причалов, а также строительство новых складов с наращиванием потенциала и диверсификации парка погрузочной техники.

ПРАЙМ-пресс
12:20 25/05/2019
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