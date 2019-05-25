Об этом сообщается в отчете Нацбанка.

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В прошлом году в качестве доверительных управляющих осуществляли деятельность 8 банков. Это Альфа-Банк, Приорбанк, БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, а также Паритетбанк, который начал оказывать услуги по доверительному управлению с марта 2018 года, констатирует регулятор.









Доверительным управлением ценными бумагами в 2018 году занимались 2 банка – Беларусбанк и Белагропромбанк. Как сообщает Нацбанк, ценные бумаги, переданные в доверительное управление, преимущественно представлены:





- акциями, которые являются собственностью госслужащих и переданы в доверительное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» на время прохождения ими госслужбы (в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. No 305-З «О борьбе с коррупцией»),





- акциями ОАО «Агентство по управлению активами», переданными в декабре 2016 года в доверительное управление ОАО «Белагропромбанк» на основании Указа Президента Республики Беларусь от 14 июля 2016 г. No 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами».





На 1 января 2019 года объем ценных бумаг, переданных в доверительное управление денежными средствами, составил 446,3 млн рублей.





Объем денежных средств, переданных вверителями в доверительное управление денежными средствами, включая фонды банковского управления, увеличился за 2018 год более чем в 4 раза и на 1 января составил 387,7 млн рублей.

В структуре инвестирования денежных средств, переданных в доверительное управление, за прошлый год наибольшую долю по-прежнему составляют вложения в ценные бумаги. Они сократились с 98,5% на 1 января 2018 года до 71,3% на 1 января 2019 года. Доля вкладов составила 25,8%.





На 1 января было 2 фонда банковского управления доверительного управляющего ОАО «Приорбанк» («Райффайзен – Портфель Активов – USD» и «Райффайзен – ПортфельАктивов – EUR»), уточнили в Нацбанке.





Стоимость чистых активов этих фондов составила 446,4 тыс долларов и 597,7 тыс евро соответственно (на 1

января 2018 года – 603,2 тыс. долларов и 630,2 тыс. евро соответственно). Вверителями данных фондов были 125 физлиц. Как следует из отчета Нацбанка, за 2018 год доходность сложилась отрицательной: «Райффайзен – Портфель Активов – USD» – минус 3,967% годовых, «Райффайзен – Портфель Активов – EUR» – минус 6,801% годовых.







