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За 2018 год в банках на 53,4% стало больше денег в доверительном управлении

В Беларуси объем денежных средств и ценных бумаг, которые находятся у банков в доверительном управлении, вырос за 2018 год на 53,4% и на 1 января текущего года составил 848,5 млн рублей. На 1 января 2018 года было 553,2 млн рублей

Об этом сообщается в отчете Нацбанка.
фото: Myfin.by

В прошлом году в качестве доверительных  управляющих  осуществляли деятельность 8 банков. Это Альфа-Банк, Приорбанк, БПС-Сбербанк,  Беларусбанк,   Белагропромбанк,  Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, а также Паритетбанк, который начал оказывать услуги по доверительному управлению с марта 2018 года, констатирует регулятор.


Доверительным   управлением   ценными   бумагами   в   2018   году занимались 2 банка – Беларусбанк и Белагропромбанк.  Как сообщает Нацбанк, ценные бумаги, переданные в доверительное управление, преимущественно представлены:

- акциями, которые являются собственностью госслужащих и переданы в доверительное  управление  ОАО  «АСБ  Беларусбанк»  на время  прохождения  ими  госслужбы  (в  соответствии  со статьей  20  Закона  Республики  Беларусь  от  15  июля  2015  г.  No 305-З «О борьбе с коррупцией»),

- акциями ОАО «Агентство по управлению активами», переданными в декабре  2016  года  в  доверительное  управление  ОАО  «Белагропромбанк»  на основании  Указа  Президента  Республики  Беларусь  от  14  июля  2016 г. No 268  «О  создании  и  деятельности  открытого  акционерного  общества «Агентство по управлению активами».

На 1 января 2019 года объем ценных бумаг, переданных в доверительное управление денежными средствами, составил 446,3 млн рублей. 

Объем денежных средств, переданных вверителями в доверительное управление денежными средствами, включая фонды банковского управления, увеличился за 2018 год более чем в 4 раза и на 1 января составил 387,7 млн рублей.
В   структуре   инвестирования   денежных   средств, переданных   в доверительное   управление, за   прошлый год   наибольшую   долю по-прежнему составляют вложения  в  ценные  бумаги.  Они сократились с 98,5% на 1 января 2018 года до 71,3% на 1 января 2019 года.  Доля вкладов составила 25,8%.

На   1   января   было 2   фонда   банковского управления доверительного управляющего ОАО «Приорбанк» («Райффайзен –  Портфель Активов –  USD» и «Райффайзен –  ПортфельАктивов   –   EUR»), уточнили в Нацбанке.
  

Стоимость   чистых   активов   этих фондов составила 446,4 тыс долларов и 597,7 тыс евро соответственно (на 1 
января 2018 года  –  603,2  тыс.  долларов и 630,2 тыс. евро соответственно). Вверителями   данных фондов   были 125 физлиц. Как следует из отчета Нацбанка, за 2018 год доходность сложилась отрицательной: «Райффайзен    –    Портфель    Активов    –    USD» –  минус 3,967% годовых, «Райффайзен  –  Портфель  Активов  – EUR» – минус 6,801% годовых.



myfin.by
10:58 25/05/2019
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