Банковский продукт «Чаевые» разработан специально для индустрии гостеприимства и позволяет принимать вознаграждение в пользу персонала заведения при оплате счета пластиковой картой.

Для этого клиенту достаточно в специальной графе в счете указать сумму, которая будет снята при расчете. Или сканировать QR-код, используя мобильное приложение своего банка.

Подключиться к сервису «Чаевые» может любое заведение индустрии гостеприимства. Первым подключившимся стало кафе MICHEL, расположенное в Минске, на Маркса, 9.



