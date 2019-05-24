Ночью на 25 мая могут не работать пластиковые карты
Банковский процессинговый центр предупредил о сбоях.
В ночь с пятницы на субботу, с 24 на 25 мая, пользователи могут столкнуться со сбоями в работе карточек, проинформировали в пресс-службе Банковского процессингового центра, пишет "Комсомольская правда".
– На это время техслужбой центра запланировано проведение сервисных работ, – уточнили в БПЦ.
На техобслуживание комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени по переключению каналов связи на сетевом оборудовании планируется затратить всего около часа. Поэтому перерыв в работе банковского «пластика» будет краткосрочным, с 02.00 до 03.00 часов.
Однако будьте готовы, что в этот период вы не сможете оплатить картой ни за покупки в торговых и сервисных объектах, ни получить деньги в пункте выдачи, ни оплатить за что-либо через банкомат или инфокиоск.
В Банковском процессинговом центре приносят извинения за возможные неудобства.
20:45 24/05/2019