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Литва призывает МАГАТЭ уговорить Беларусь на запускать БелАЭС до решения вопросов безопасности

Письмо в МАГАТЭ направили министры иностранных дел и энергетики Литвы.


Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас обратились в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с совместным письмом, пишет reform.by 

Литовские политики выразили озабоченность невыполением Беларусью рекомендаций, полученных от экспертов МАГАТЭ, Конвенции Эспо, а также рекомендаций по результатам стресс-тестов, говорится на сайте литовского МИД.

«Литва призывает гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано лично призвать Беларусь не запускать Островецкую АЭС до решения всех вопросов по безопасности», – говорится в письме.

Литовские политики считают, что Беларусь не выполнила полностью все рекомендации миссий МАГАТЭ в 2012, 2016 и 2018 годах.

Министры напоминают, что проведенная ЕС партнерская проверка выявила ряд недостатков, касающихся безопасности, и дала рекомендации по их устранению. «Несмотря на неоднократные призывы ЕС к Беларуси представить национальный план действий по устранению обнаруженных недостатков, страна до сих пор не предоставила такой план. Беларусь продолжает отрицать очевидные факты и международные решения», – считает МИД Литвы.


В феврале 2019 года на встрече сторон Конвенции Эспо в Женеве было принято решение, что Беларусь не предоставила достаточных обоснований для выбора островецкой площадки для строительства станции, напоминает Литовский МИД.

В начале мая Линкявичюс и Вайчюнас направили письмо ряду европейских политиков с жалобой на безответственный подход Беларуси к безопасности БелАЭС и с предложением всеобъемлющий план действий для Евросоюза по отношению к БелАЭС.


19:44 24/05/2019
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