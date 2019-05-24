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РФ вывозит грязную нефть с белорусского участка «Дружбы»

Россия вернет загрязненную хлорорганикой нефть в объеме около 1 миллиона тонн обратно на свою территорию, что позволит очистить северное ответвление нефтепровода «Дружба» в направлении Польши и Германии, сообщает reuters.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретился в Москве со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Стороны договорились о комплексе мероприятий, которые позволят очистить нефтепроводы до границы Беларуси и Польши без участия польской стороны, но не привели деталей, передает "Белсат".

«Россияне согласились забрать загрязненную нефть с белорусского участка, которая еще не поступила в Польшу, но нет решения о компенсациях», — сказал источник reuters, который был на встрече в Варшаве.

В Варшаве «Транснефть» в четверг провела встречу с российскими производителями и европейскими компаниями, где презентовала план вывоза загрязненной нефти с участка «Дружбы» до белорусско-польской границы.

Источники reuters отмечают, что пока неизвестно, куда именно будет направлена ​​загрязненная нефть – в порты РФ или хранилища.


Россия уже на этот момент вывезла около 2 миллионов из 5 миллионов тонн загрязненной нефти, используя железную дорогу, резервуары и танкеры.

А вот НПЗ на территории Польши и Германии предстоит самостоятельно решить вопрос с утилизацией некондиционной нефти, объем которой оценивается примерно в 1 миллион тонн.

Ранее «Транснефть» сообщила, что планирует начать прокачку чистой российской нефти в Польшу 9-10 июня.

До сих пор попытки восстановить экспорт сырья по северной ветке «Дружбы» безуспешны вследствие технических сложностей с переработкой загрязненной нефти, расхождений в оценках стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации.





Источник: СК/АА belsat.eu


18:54 24/05/2019
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