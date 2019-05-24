Нефть из Казахстана - альтернатива российской? Александр Лукашенко предлагает покупать нефть в Казахстане, однако все равно оглядывается в сторону Москвы. Что скажет Кремль? Это и другие вопросы «Белсат» адресовал экономисту Леониду Заико.





«Что касается поисков альтернативных источников нефти - это уже было лет 10 назад, ничего не получилось. Я думаю, что это такая детская обида на россиян, что касается диверсификации и поисков других источников нефти.









Путин скажет: Ну что Вы, пожалуйста, если вам нужно - покупайте в других странах! Но цена, вопрос цены. Кстати, казахская и русская нефть очень близки, на сегодня где-то 69-72 доллара за баррель. Здесь не будет больших потерь для Беларуси. Но мы уже пытались. Лукашенко обиделся и дает приказы - ищите нефть. Путин и Лукашенко будут разговаривать, у Путина будет вся колода карт, а у Лукашенко одна шестерка пик...», - заявил Леонид Заико.