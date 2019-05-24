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На "Амкодоре" - новый генеральный директор

Виктор Основский – промышленник, несколько лет он возглавлял Минский автомобильный завод.

Основский стал генеральным директором МАЗа после ухода оттуда экс-главы «Белнефтехима» Александра Боровского. С Боровским расторгли контракт практически сразу после того, как закончился срок наказания, вынесенный ему Верховным судом за коррупцию. 

Можно сказать, что Александр Боровский был первым из осужденных коррупционеров, кого отправили поднимать отстающие предприятия и колхозы. Хотя Владимир Макей, представляя тогда Боровского в должности, сказал: мол, директор завода – фигура политическая. 

Виктору Анатольевичу Основскому 59 лет, он родился в Минске. 

Окончил Могилевский машиностроительный институт. Основский пришел на МАЗ инженером и отдал предприятию больше 30 лет жизни. «Завод вырастил меня», -- говорил он.

В ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга работает с 2016 года -- сначала был директором ОАО «АМКОДОР-Маш», в год назад переведен на должность первого заместителя генерального директора по производству и закупкам.

Сегодня Виктор Основский решением Совета директоров назначен гендиректором ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга».

«Представляя кандидатуру Основского, председатель Совета директоров Александр Шакутин (на фото ниже) отметил, что Виктор Анатольевич зарекомендовал себя высококлассным специалистом в сфере машиностроения и прошел весь путь в профессии, не пропустив ни одной ступеньки», -- говорится на сайте предприятия.

архивное фото


"Белорусский партизан"
16:19 24/05/2019
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