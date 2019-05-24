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Анфимов о тех, у кого "коровы в навозе": На этот раз не пронесет. Ой ли!

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов признался, что у него душа болит, когда приходится озвучивать цифру почти в 2,5 тысячи нарушений в работе сельхозпредприятий и 15 уголовных дел по итогам нынешней посевной кампании.


В общей сложности 2 490 нарушений было зафиксировано по проверенным сельхозобъектам во время посевной, наказаны около 600 руководителей сельхозорганизаций ― привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, кроме того, возбуждено 15 уголовных дел. Такие данные привел в эфире "Беларусь 1" председатель КГК Леонид Анфимов. 

Проверили не всех, силами КГК не охватить было и дойти до каждого хозяйства, рассказал Анфимов, уточнив, что такие массированные проверки сельхозпредприятий ― вынужденная мера, которая будет продолжаться и в перспективе.

"Вот это напряжение, импульс которому дал глава государства в Шкловском районе в ходе памятного посещения Могилевской области, конечно, это напряжение сохранится, и мы будем на протяжении определенного времени держать в постоянном тонусе руководителей", ― рассказал Анфимов.

Как уточнил председатель Комитета госконтроля, цепь дальнейших проверок необходима для того, чтобы "мало-мальский порядок", наведенный в ходе весенней кампании, остался на несколько лет, и затем сельхозруководителей проверочными мероприятиями будут подталкивать к поддержанию порядка на постоянной основе.


Иначе зачем приходить на руководящую должность, если ты не можешь навести элементарный порядок, задал риторический вопрос глава КГК.

"Получается так: мы приезжаем в какое-то хозяйство уже после встряски в Шкловском районе, а у них даже никто не чесался и мер никаких не принял, зная о том, что, возможно, контролеры приедут, вот все на это русское "авось", думают, а может пронесет в этот раз. Нет, не пронесет", ― резюмировал Анфимов.

Источник: sputnik.by
15:20 24/05/2019
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