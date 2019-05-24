Евро тоже пытается взять реванш

На торгах в пятницу 24 мая курс доллара опустился всего на 0,0004 BYN до 2,0793 BYN/USD. Напомним, что в среду по итогам торгов доллар подешевел до минимума за 266 дней (9 месяцев без одной недели), а в четверг потери немного отыграл.





Курс евро подскочил на 0,0094 рубля до 2,3252 BYN/EUR, но завершает неделю с минусом 0,0064 BYN. По итогам торгов вторника европейская валюта оказалась на минимуме за 307 дней (более 10 месяцев).





Курс российского рубля упал на 0,0038 рубля до 3,2206 BYN/100 RUB. По итогам недели рубль РФ потерял 0,0076 BYN.





Итоги недели 20–24 мая 2019 на валютной бирже в Минске курс доллара −0,29%; курс евро −0,27%; курс российского рубля −0,24%; стоимость валютной корзины −0,26%.





Россия

Банк России на ближайшие три дня установил следующие курсы иностранных валют:





64,6106+0,1193 российских рублей за доллар;

72,3186+0,4817 российских рублей за евро.