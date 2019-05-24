Белорусы все чаще ищут работу за границей. И все реже в России

В первом квартале этого года в поисках работы за границу уехало 2251 человек. И это официальные данные департамента по гражданству и миграции МВД, передает tut.by





Для сравнения: за 3 месяца прошлого года «за рублем» выехало на 64 человека меньше, а за первый квартал 2017-го — на 412 человек меньше (по сравнению с нынешним годом). Из тенденций — белорусы все реже выбирают российский рынок труда, а литовский и чешский — чаще.





В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.





Активнее всего на заработки по-прежнему выезжают минчане — 861 человек в январе-марте этого года (за аналогичный период 2018-го — 697 человек, а 2017-го — 426 человек). Выросло число трудовых мигрантов также в Гомельской области (до 439 человек), в Могилевской (до 275 человек), в Минской (до 21 человека). В остальных регионах тех, кто выезжает на заработки, стало меньше.









За пределами страны белорусы по-прежнему чаще всего находят работу в России. В первом квартале российский рынок труда принял, по данным МВД, 932 человек (годом ранее — 1030). На втором месте по числу белорусских трудовых мигрантов находится Польша (527 человек против 686-ти в 2018-м), а на третьем — Литва (410 против 308-ми).





На четвертую строчку стран, в которые белорусы чаще всего отравляются на заработки, вышла Чехия. В первом квартале в эту страну выехало работать, по данным МВД, 274 белоруса (годом ранее — 45). При этом МИД Чехии ранее объявил, что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу от специалистов из других стран, в том числе и Беларуси.





А вот в США, в которые за январь-март прошлого года выехало на работу 46 человек, стали реже отправляться на заработки. В первом квартале этого года эту страну для работы выбрало, по официальной статистике, только 2 человека.





При этом подавляющее большинство выехавших на заработки составляют рабочие — 2148 человек. Больше всего белорусские рабочие востребованы в России (917 человек в январе-марте этого года), Польше (518), Литве (406) и Чехии (274).









Следует учитывать, что официальная статистика может отличаться от реальной ситуации не только по числу уехавших из страны граждан, что само собой разумеется - их в разы больше, но и по географическим предпочтениям белорусов.