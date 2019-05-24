



«Это происходит, происходит быстро, и я думаю, с Китаем все произойдет быстро, потому что вряд ли он доволен, что тысячи компаний покидают его территорию и отправляются в другие страны», – сказал Трамп, выступая в Белом доме.





Никаких доказательств массового ухода компаний из Китая президент не представил.





Трамп также заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июне в Японии.





Обе страны обвиняют друг друга в срыве переговоров, которые были призваны положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.





Трамп дал прогноз по Китаю в ходе пресс-конференции, которая состоялась после того, как он анонсировал план предоставления помощи фермерам для компенсации последствий тарифной войны, затронувшей их особенно сильно.





После того, как в прошлом году Трамп ввел пошлины на китайские товары, Пекин сократил закупки американской сои, в результате чего у фермеров образовались нераспроданные запасы этого продукта. В ответ Китай ввел пошлины на американскую кукурузу, свинину и ряд других продуктов.









«Финансирование в размере 16 миллиардов долларов поможет сохранить благополучие наших ферм и покажет, что ни одна страна не может наложить вето на экономическую и национальную безопасность США», – заявил Трамп.