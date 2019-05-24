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Слияния молочных компаний в Беларуси продолжаются

Совмин раскрыл планы по дальнейшим слияниям и поглощениям в белорусской «молочке».

Например, к ОАО «Милкавита» присоединят «Мозырские молочные продукты» (бренды «Радуга вкуса» и «Крепость здоровья»). «Милкавита» более чем на 70% принадлежит государству. Вторая компания существует пока в форме не акционерного общества, а чистого госпредприятия. Ее отчетность не публикуется.

Финансовые документы «Милкавиты» доступны и гласят, что в 2018 году, как у многих других игроков, выручка упала. Было почти 245,5 млн рублей, а стало около 198 млн. Более того, по итогам 2018 года ОАО ушло в минус. Чистый убыток составил почти 9,5 млн.

Готовится и укрупнение ОАО «Рогачевский МКК». Он не ушел в минус, но потерял за прошлый год 91% чистой прибыли. В него вольются ОАО «Октябрьский завод СОМ» и УП «Калинковичский молочный комбинат». Первый из них в 2017-м был в плюсе, а по итогам 2018 года получил чистого убытка почти на 1,7 млн рублей (для сравнения: годом ранее было плюс 1,8 млн).


Напомним, не так давно в «Савушкин продукт» влился Березовский сыродельный комбинат. Идут и другие процессы поглощения. Например, ОАО «Молочная компания «Новогрудские дары» присоединяют к ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».


Officelife.media:
09:10 24/05/2019
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