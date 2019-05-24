– Белорусское бизнес-сообщество не очень любит Юрия Чижа. По очень разным причинам. И из-за былой особой приближенности к первому лицу, обеспечивавшей небывалые преференции в самых заманчивых проектах. И из-за написанного в КГБ заявления на давнего друга и бизнес-партнера.





И последовавшая за задержанием опала популярности некогда самому влиятельному бизнесмену страны не прибавила. Но вчерашняя история с решением суда, которым Чижа фактически выкинули из состава акционеров футбольного «Динамо» после двадцати лет, не о нем, не о Чиже, а о том, каков на самом деле бизнес-климат в стране, которая уже двадцать пять лет куда-то идет своим извилистым путем…





Разница между лихими девяностыми и либеральными нынешними — весьма условна. Двадцать лет разговоров о либерализации, то масштабной, то точечной приватизации, эффективности и неэффективности, об отношениях государства и частника. Мы продвигались вверх в Doing Business, договаривались с МВФ, лорды шлифовали не слишком элегантный имидж.









Вон даже срок исковой давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет чуть не сократили. Спасибо, президент вразумил.





И правда, все государственное — государственное. Всегда. А если вам дали поносить, так вернете по первому требованию. По звонку, письму, суду или еще как.