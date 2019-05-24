Названы самые дорогие бренды мира 2019 года по версии Forbes
Forbes составил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Бренд техногиганта стоит $205,5 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году. Кроме того, впервые в истории оценка бренда преодолела отметку $200 млрд, передает Forbes.ru.
Производитель iPhone стал первой в истории компанией, чей бренд был оценен более чем в $200 млрд.
Продажи iPhone за последние кварталы упали, особенно в Китае, где их обошли более дешевые смартфоны от конкурентов Huawei Technologies и Xiaomi. За последние три месяца выручка Apple от продажи смартфонов снизилась на 17% — до $31 млрд, но акции после публикации отчетности подскочили на 5%. Одна из главных причин этого — рекордная выручка от продажи услуг. Этот бизнес включает в себя App Store, Apple Pay, iTunes, облачные сервисы и многое другое. Теперь это второй по величине сегмент для Apple после iPhone. В прошлом году он принес компании доход в $37 млрд. Morgan Stanley ожидает, что этот показатель достигнет $100 млрд к 2023 году.
Пока Apple сохраняет свои позиции на вершине, но к ней семимильными шагами приближается Google. Этот бренд оценивается в $167,7 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году. Всего четыре года назад оценки стоимости брендов Apple и известного всем поисковика отличались более чем в два раза, пишет ca-news.org
По данным StatCounter, Google стал безусловным лидером глобального рынка поисковиков, заполучив за последние 12 месяцев долю в 92% (Bing и Yahoo безнадежно отстали с долями 2,6% и 1,9% соответственно). Как и Apple, Google воспользовался своим брендом, чтобы перейти в другие сферы повседневной жизни пользователей — от почты до веб-серфинга, от карт до облачных хранилищ.
Бренды Microsoft ($123,5 млрд) и Amazon ($97 млрд) завершают топ-4. За год стоимость обоих брендов выросла более чем на 20%.
Единственный ИТ-бренд, который за последние 12 месяцев сдал позиции, — это Facebook, занявший пятое место. Только у этого бренда из топ-10 стоимость упала — примерно до $88,9 млрд, что на 6% ниже результата прошлого года. В этом году число активных пользователей Facebook достигло 2,4 млрд, но репутация бренда соцсети пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей.
Самым ценным брендом за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola. Ее бренд оценивается в $59,2 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году. В общем рейтинге у Coca-Cola шестое место. на седьмой — Samsung ($53,1 млрд). Также в список вошли Disney ($52,2 млрд), Toyota ($44,6 млрд) и McDonald's ($43,8 млрд).
08:40 24/05/2019