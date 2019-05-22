Генпрокуратура: белорусская наука и технологии погрязли в коррупции





В последние годы возросла активность правоохранительных органов по пресечению преступлений против интересов службы. Масштаб выявляемых преступных схем требует от всех государственных органов, иных организаций дополнительных усилий по противодействию коррупционным проявлениям. Серьезное препятствие на пути преодоления коррупции – ненадлежащая организация работы по определению и устранению причин, ей способствующих, отмечает Генеральная прокуратура.





Подтверждением тому стали результаты проведенной Генеральной прокуратурой проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в Государственном комитете по науке и технологиям и подведомственных ему организациях.





Комиссии по противодействию коррупции, действующие в системе Комитета, не располагали полными сведениями о совершенных их должностными лицами правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях. Планируемые комиссиями мероприятия нередко были формальны и не предполагали достижения конкретных целей в определенные сроки.





В ходе проверки установлено, что у значительного числа должностных лиц Комитета и подведомственных ему организаций кадровые службы не отобрали обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений. Это способствовало совершению правонарушений.





Так, отдельные должностные лица в нарушение закона наряду с государственной службой выполняли иную оплачиваемую работу. Один из начальников отдела Комитета выезжал в туристические поездки за рубеж за счет международной организации, отношения с которой входили в вопросы его служебной деятельности.





Директор одного из подчиненных Комитету институтов принял на должность научного сотрудника работника, который не соответствовал квалификационным требованиям – у него отсутствовали специальное образование, опыт работы. В этом же институте числилась работающей по совместительству, но не осуществляла деятельность дочь директора. Сам директор совмещал руководство институтом с должностью ведущего научного сотрудника другого учреждения, хотя графики работы были фактически несовестимы. Генеральная прокуратура по этим фактам организовала проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.





Прокуроры также выявили случаи непредставления деклараций о доходах и имуществе или их неполного декларирования должностными лицами. Характерно, что приказы председателя Комитета о периодической проверке таких деклараций своевременно не выполнялись.





При проведении государственных закупок профильные комиссии не всегда информировали участников конкурса о победителе, отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся. Сведения о результатах государственных закупок, заключении договоров и их исполнении на официальном сайте Комитета не размещались.





В ходе проверки обнаружены нарушения при выполнении Комитетом функций заказчика научных исследований и разработок. Несмотря на перечисление бюджетных средств исполнителю контроль за выполнением отдельных мероприятий программных документов отсутствовал.





Например, ГУ «БелИСА» доработало автоматизированную систему мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и в декабре 2017 года передало ее заказчику. Однако на момент проверки система в эксплуатацию не введена, что не позволило дать оценку завершенности проекта.





Указанные факты свидетельствуют о коррупционных рисках при использовании бюджетных средств, создают условия для коррупционных правонарушений в виде неправомерного предпочтения интересов физических или юридических лиц и предоставления им необоснованных льгот и привилегий.





Представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в настоящее время рассматривается в Комитете. О результатах проверки Генеральная прокуратура проинформировала Совет министров.



