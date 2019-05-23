Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Главный тренд топов белорусского бизнеса – рост ИТ сферы

В опубликованном "Ежедневником" Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2019 есть определенные тенденции.

О них Thinktanks.by рассказал редактор проекта Вадим Сехович.

Как отметил Вадим Сехович, в нынешнем рейтинге, как и в прошлогоднем, можно выделить рост сектора ИТ. «В частности, растут «продуктовики» - создатели игр, мобильных приложений и т.д. Их представителей, в количественном выражении, в текущем Топ-200 увеличилось процентов на 20. И можно прогнозировать, что число бизнесменов из данной сферы в рейтинге будет расти и в дальнейшем», - поделился мнением Вадим Сехович.

По его словам, в Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов 2019 года весьма заметна сменяемость владельцев компаний.  «Новые бизнесмены приходят, старые – отсеиваются», - описал процесс редактор проекта. К примеру, по его словам, не исключено, что в недалекой перспективе Юрий Чиж, который в 2013 году возглавлял Топ-200, вообще может покинуть рейтинг.

Также одной из особенностей нового списка успешных и влиятельных бизнесменов является увеличение числа людей, которые, сохраняя белорусское гражданство, работают в основном за пределами Беларуси.

Лидеры-2019


Напомним, что в представленном вчера онлайн-порталом «Ежедневник» при поддержке банка "Дабрабыт" Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси второй год подряд первую позицию сохранил владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский.

Второе и третье места в обновленном топ заняли президент и председатель совета директоров EPAM Systems, Inc Аркадий Добкин и генеральный директор Wargaming Group Ltd Виктор Кислый.

Четвертое место занял Алексей Олексин, директор «Энерго-Оил».

Пятое и шестое места составители рейтинга отдали Александру Луценко, председателю совета директоров Sodrugestvo Group S.A., и совладелице этого бизнеса Наталье Луценко. 

На седьмом месте расположился председатель общего собрания участников «Конте Спа» Валентин Байко, на восьмом – его брат Дмитрий Байко, замдиректора «Конте Спа». 

На девятом месте оказался еще один известный белорусский айтишник - владелец VP Capital Виктор Прокопеня.

Десятое место – у Александра Зайцева, председателя общего собрания участников «Бремино групп».



21:21 23/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Московский бизнесмен продолжает скупать крупную сеть минских парикмахерских
«Легче закрыться и уехать из страны». Что не так с малым бизнесом в Беларуси
Заложники в руках имитаторов


Блоги
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...
Валерий Щукин
В Беларуси намерены легализовать наркотики


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё