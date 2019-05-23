Главный тренд топов белорусского бизнеса – рост ИТ сферы

О них Thinktanks.by рассказал редактор проекта Вадим Сехович.





Как отметил Вадим Сехович, в нынешнем рейтинге , как и в прошлогоднем, можно выделить рост сектора ИТ. «В частности, растут «продуктовики» - создатели игр, мобильных приложений и т.д. Их представителей, в количественном выражении, в текущем Топ-200 увеличилось процентов на 20. И можно прогнозировать, что число бизнесменов из данной сферы в рейтинге будет расти и в дальнейшем», - поделился мнением Вадим Сехович.





По его словам, в Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов 2019 года весьма заметна сменяемость владельцев компаний. «Новые бизнесмены приходят, старые – отсеиваются», - описал процесс редактор проекта. К примеру, по его словам, не исключено, что в недалекой перспективе Юрий Чиж, который в 2013 году возглавлял Топ-200, вообще может покинуть рейтинг.





Также одной из особенностей нового списка успешных и влиятельных бизнесменов является увеличение числа людей, которые, сохраняя белорусское гражданство, работают в основном за пределами Беларуси.





Лидеры-2019





Напомним, что в представленном вчера онлайн-порталом «Ежедневник» при поддержке банка "Дабрабыт" Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси второй год подряд первую позицию сохранил владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский.





Второе и третье места в обновленном топ заняли президент и председатель совета директоров EPAM Systems, Inc Аркадий Добкин и генеральный директор Wargaming Group Ltd Виктор Кислый.





Четвертое место занял Алексей Олексин, директор «Энерго-Оил».





Пятое и шестое места составители рейтинга отдали Александру Луценко, председателю совета директоров Sodrugestvo Group S.A., и совладелице этого бизнеса Наталье Луценко.





На седьмом месте расположился председатель общего собрания участников «Конте Спа» Валентин Байко, на восьмом – его брат Дмитрий Байко, замдиректора «Конте Спа».





На девятом месте оказался еще один известный белорусский айтишник - владелец VP Capital Виктор Прокопеня.





Десятое место – у Александра Зайцева, председателя общего собрания участников «Бремино групп».







