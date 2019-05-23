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Польша возобновит транзит по «Дружбе» при условии признания претензий НПЗ

Таковы итоги переговоров в Варшаве.


Оператор польской части нефтепровода «Дружба» компания PERN опубликовала заявление по итогам трехсторонних переговоров о возобновлении транзита нефти, которые сегодня состоялись в Варшаве.

На заседании была достигнута договоренность: возобновление транзита возможно с 9 июня при условии признания российской стороной претензий польских и немецких НПЗ. Нефть будет прокачиваться по одной нитке нефтепровода.


Российская сторона также взяла на себя обязательства до 1 июля очистить все три нитки «Дружбы». Полностью польская система будет очищена в течение пяти месяцев.

Следующий раунд переговоров назначен на 3 июня. Они пройдут в Москве.


Источник: reform.by
20:19 23/05/2019
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