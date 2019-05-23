



Оператор польской части нефтепровода «Дружба» компания PERN опубликовала заявление по итогам трехсторонних переговоров о возобновлении транзита нефти, которые сегодня состоялись в Варшаве.





На заседании была достигнута договоренность: возобновление транзита возможно с 9 июня при условии признания российской стороной претензий польских и немецких НПЗ. Нефть будет прокачиваться по одной нитке нефтепровода.









Российская сторона также взяла на себя обязательства до 1 июля очистить все три нитки «Дружбы». Полностью польская система будет очищена в течение пяти месяцев.





Следующий раунд переговоров назначен на 3 июня. Они пройдут в Москве.



