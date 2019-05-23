"Транснефть": Беларусь одобрила план очистки нефтепровода

Reuters





Об этом сообщил 23 мая вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, передает Reuters. По его словам, если реализация плана начнется 24 мая, то чистая российская нефть поступит в Польшу уже 9-10 июня.





"Коллегам [из Беларуси] этот план понравился, и они взяли буквально короткое время на его рассмотрение", — сказал топ-менеджер российской компании.