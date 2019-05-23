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"Транснефть": Беларусь одобрила план очистки нефтепровода

Белорусская сторона одобрила предложенный российской "Транснефтью" план очистки нефтепровода "Дружба".

Reuters

Об этом сообщил 23 мая вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, передает Reuters. По его словам, если реализация плана начнется 24 мая, то чистая российская нефть поступит в Польшу уже 9-10 июня.

"Коллегам [из Беларуси] этот план понравился, и они взяли буквально короткое время на его рассмотрение", — сказал топ-менеджер российской компании.

19:21 23/05/2019
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