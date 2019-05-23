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Нацбанк убыточен уже 7 лет подряд. Накопленные потери превысили 12 млрд BYN

Нацбанк Беларуси опубликовал ежегодный отчет о своей деятельности.

Нацбанк убыточен уже 7 лет подряд. Накопленные потери превысили 12 млрд BYN
banki24.by исследовали документ и нашли в нем многое — от причин убытков до люксового автотранспорта. 

За 2018 год Нацбанк получил убыток на сумму 787,1 млн BYN. Убыточная работа НБРБ длится с 2012 года, то есть 7 лет подряд. В результате к 1 января 2019 года накопленный убыток регулятора составил 12,013 млрд BYN. 

Из-за огромных убытков прошлых лет Нацбанк имеет отрицательный собственный капитал — минус 8,577 млрд BYN на начало 2019 года. Отрицательный капитал значит, что обязательства НБРБ превышают его активы. Понятно, что на кардинальное исправление ситуации к лучшему у Нацбанка уйдет еще не один год напряженной работы. 

Убыток Нацбанка за 2018 год сформировался сразу за счет нескольких статей. В прошлом году НБРБ имел чистые процентные расходы на 228,3 млн BYN, чистый расход по валютным операциям — на 307,7 млн BYN, а также чистые прочие расходы на 267,4 млн BYN. 

В части процентных расходов НБРБ несет большие траты на операции с банками, операции с собственными ценными бумагами (облигациями) и операции по бюджетным средствам. 

Убыток по операциям с иностранной валютой был получен Нацбанком из-за отрицательных курсовых разниц. Негативные курсовые разницы почти удвоились к 2017 году вследствие заметной девальвации белорусского рубля к иным валютам. 


Среди прочих расходов обращает на себя внимание строчка убытков по операциям с долгосрочными финансовыми вложениями — 218,7 млн BYN. Как пояснил сам НБРБ, данные траты «включают расходы по списанию акций сельскохозяйственных организаций, учитываемых в составе расходов будущих периодов». 

Расходы у Нацбанка появились из-за непубличного указа от 23 декабря 2011 года № 593-дсп. О содержании этого указа могут рассказать только чиновники, тогда как для остальных белорусов это тайна, покрытая мраком. 

Также интересно, что в 2018 году Нацбанк проспонсировал неких неуказанных лиц аж на 10,1 млн BYN. Для сравнения: в 2017 года спонсорская помощь от НБРБ составила всего 1,4 млн BYN. 

Отрадно, что Нацбанк использует лицензионное программное обеспечение. За 2018 год на эти цели (приобретение и поддержку ПО) регулятор потратил 1 925 тыс. BYN. 

Правда, одновременно в смету Нацбанка за прошлый год попал легковой служебный автомобиль Аudi А8L за 304 тыс. BYN. Кому конкретно понадобился такой дорогой транспорт, в отчете не говорится.

17:15 23/05/2019
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