Правительство предпринимает попытки решить проблему через внедрение на предприятиях корпоративного управления.





Промышленные предприятия заплатили за кредиты на четверть больше, чем заработали

На 1 января 2019 года общая задолженность предприятий страны достигла 123,6 млрд. рублей, что на 2 млрд. рублей больше, чем годовой ВВП Беларуси. При этом более 60% этой суммы приходится на задолженность по кредитам и займам. Это означает, что большую часть своей выручки предприятия вынуждены направлять на погашение долгов.





В 2018 году на погашение кредитов и займов предприятия направили 60,7 млрд. рублей – это 27,3% общей выручки или 58,3% валовой добавленной стоимости.





Такие шокирующие цифры озвучила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М. С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич на ХХV съезде бизнес-союза 16 мая. И добавила, что в промышленной отрасли эти цифры выглядят еще более катастрофично.





В 2018 году промышленные предприятия Беларуси при годовом объеме валовой добавленной стоимости 31,8 млрд. рублей направили на погашение кредитов 39,8 млрд. рублей. Это на 8 млрд. рублей. или на 25,4% больше, чем они смогли заработать. Для сравнения: в 2017 году прирост таких долгов, то есть сверх заработанного, составлял 3,9 млрд. рублей.





К такому печальному результату белорусская экономика двигалась на протяжении нескольких последних лет. В 2011-2017 годах среднегодовой прирост просроченной суммарной задолженности составлял 41,5%, в том числе просроченной задолженности по кредитам и займам – 64%.









В 2018 году темпы несколько снизились: по суммарной просроченной задолженности они составили 15,5%, в том числе по кредитам и займам – 17,5%. Однако сама тенденция роста задолженности не может не вызывать у правительства серьезной озабоченности.





В БСПН считают, что эта проблема во многом является следствием недостаточно обоснованной макроэкономической, и, прежде всего, фискальной политики. Бизнес-союз неоднократно предлагал варианты ее решения.





Однако заметно снизить налоговую нагрузку на предприятия не получилось. Это подтверждают и результаты недавнего опроса, проведенные БСПН среди предприятий союза. В частности, на вопрос, какое влияние окажет новая редакция Налогового кодекса на их финансовое положение, 82,3% предприятий ответили: «нейтральное, существенно не повлияет».





Предприятия должны развиваться за счет долевого, а не долгового финансирования

Высокая закредитованность белорусских предприятий во многом обусловлена спецификой самой белорусской экономической модели, отметил почетный председатель БСПН Георгий Бадей на конференции «Социальный диалог и эффективное корпоративное управление как фактор устойчивой среды» 16 мая.





«Раньше у нас думали, что все должно быть государственным, в том числе и инвестиции. Это и привело к такому состоянию. Убежден, что новый этап развития белорусской экономики должен быть нацелен на рост не долгового, а долевого финансирования», — заявил он.





Но чтобы предприятия могли получить шанс на развитие за счет долевого финансирования, они должны позаботиться о внедрении корпоративного управления. «Инвесторы могут прийти только на те предприятия, где есть нормальное эффективное управление с теми стандартами, которые приняты в цивилизованных странах», — отметил Г. Бадей.





Мировая практика говорит о том, что корпоративное управление повышает инвестиционную привлекательность, а значит, помогает предприятиям привлечь долгосрочных инвесторов, также позволяет им снизить стоимость кредитования, ибо долевое участие в финансировании не требует оплаты процентов за кредиты.





Внедрение корпоративных элементов управления является одним из основных условий выхода предприятий на международный фондовый рынок. Кроме того, оно повышает рыночную стоимость компании.





«Даже на самом высоком уровне в дискуссиях мы никогда не говорим о стоимости компаний, а ведь для многих инвесторов это очень важно. Инвестор должен понимать: сколько он инвестировал в предприятие и сколько может получить в результате роста стоимости компании в перспективе», — сказал Г. Бадей.





В то же время, подчеркнул он далее, для внедрения практики эффективного корпоративного управления на белорусских предприятиях государство должно изменить свои подходы.





В этой связи эксперт напомнил об указе № 637, который был принят в целях пополнения госбюджета. Подходы, заложенные в этом указе, приводят к абсурдным ситуациям. И дискредитируют корпоративное управление в АО.





«Мне довелось присутствовать на собрании в одном из АО, где было принято решение о начислении дивидендов при убытках предприятия. Спрашиваю: из каких источников будете выплачивать дивиденды? Отвечают: придется брать кредитные ресурсы. И ведь проводником такого решения становятся представители государства в этом АО», — рассказал Г. Бадей.









Правительство попытается реформировать госпредприятия через корпоуправление

В условиях табу на приватизацию и банкротство крупных предприятий правительство на фоне снижения господдержки давно пытается найти способы, как повысить их эффективность, избегая радикальных мер. И вроде бы нашло: теперь добиться повышения эффективности предприятий попробуют через усиление роли государства как собственника в управлении АО.





В решении этой задачи сделана ставка на апробированную в мировой практике систему корпоративного управления.





«Цель — превратить наблюдательные советы из формального органа в штаб, формирующий стратегию в конкурентной борьбе и, что немаловажно, контролирующий ее выполнение для достижения долгосрочных целей развития», — пояснил задачу премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании правительства по итогам социально-экономического развития в 2018 году, оценке первого квартала и выполнению ключевых параметров 2019 года.





Для этого по инициативе правительства в этом году были приняты два документа. 29 марта Александр Лукашенко подписал указ №125 «О представителях государства». В соответствии с которым ряд должностных лиц назначены представителями государства в наблюдательные советы наиболее значимых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах.





Так, премьер-министр Сергей Румас назначен представителем государства в органах управления ОАО «МТЗ», председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович – в ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», председатель палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко – в ОАО «Полоцк-Стекловолокно», глава Администрации президента Наталья Кочанова – в ОАО «Нафтан» и т. д.





В свою очередь Совет министров Беларуси своими постановлениями также уже назначил представителей государства в наблюдательные советы ряда значимых акционерных обществ.





Так, первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин назначен представителем государства в органах управления «Гомсельмаша», вице-премьер Владимир Кухарев – «Гомельстекло» и «Березастройматериалы», вице-премьер Игорь Ляшенко — в органах управления МЗКТ, вице- премьер Игорь Петришенко – «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» и т. д.





В Беларуси система корпоративного управления в ОАО успешно работает лишь в банковской сфере. Белорусские банки, согласно Банковскому кодексу, обязаны внедрять корпоративное управление. В составе наблюдательного совета банка должно быть не менее двух независимых директоров — это условие является лицензионным требованием.









Что касается белорусских предприятий, то здесь наблюдательные советы также созданы, но большой роли в управлении они не играют – ими управляют крупными ОАО, как правило, генеральный директор и представитель отраслевого министерства.





Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец считает, что опыт корпоративного управления в банковской сфере может быть использован на предприятиях. «В банках эта работа более продвинута. Являюсь независимым директором Банка развития, могу об этом говорить исходя из собственного опыта.





И здесь велика роль Нацбанка, который своими инструкциями направляет работу по корпоуправлению. Наработки корпоуправления в банках могли бы дать позитивный эффект для их применения в иных хозобществах», — подчеркнул А. Швец.





По его словам, одним из ключевых вопросов белорусской экономики является проблема эффективности госпредприятий, которая напрямую связана со стратегическим управлением компаний.





«В чьих руках находится реальное стратегическое управление ОАО «Могилевхимволокно» или ОАО «Гомсельмаш»? Кто разрабатывает их стратегию? Кто лично отвечает своими средствами за реализацию этой стратегии? И отсюда целеполагание страдает, — оно сужено теми полномочиями чиновников, которые вынуждены этим заниматься. Какая форма ответственности у этих чиновников, мы это наблюдаем. Есть ли у них право на ошибку? С моей точки зрения, в том числе психологические, личностные факторы парализует инициативу управленцев», — отметил А. Швец.





Он подчеркнул, что на этапе формирования корпоративного управления в ОАО одной из ключевых задач является «независимость независимых директоров».





«Их работу я сравнил бы с автономным пожарным извещателем. Задачи независимого директора – быть профессионалом, изучать документы и давать независимое профессиональное суждение в пользу перспектив развития общества, как бы собственники ни пытались проводить свою линию», — подчеркнул А. Швец.





По его мнению, в наблюдательных советах ОАО обязательно должны быть созданы комитеты по аудиту, по бюджету вознаграждения, комитет по рискам, а также по стратегическому развитию компании.





Главное условие для корпоуправления: разделение функций государства как регулятора и собственника

Попытка правительства внедрить корпоуправление на предприятиях страны похвальна. Другое дело, даст ли она результат?









Пока непонятно, за счет чего высшим должностным лицам удастся подстегнуть развитие предприятий, большинство из которых нуждаются не только в грамотной стратегии развития, но и в инвестициях. При этом очевидно, что далеко не каждое высшее должностное лицо страны является специалистом в сфере управления предприятием и имеет для этого необходимые маркетинговые компетенции.





Кроме того, мировой опыт говорит о том, что для эффективной работы предприятий нужно разделить функции государства как регулятора и собственника. Если этого не сделать, госсобственность всегда будет доминировать, что не позволит создать на рынке равные условия конкуренции для государственных и частных предприятий.





То есть, правительство всегда будет иметь в лице отраслевых министерств мощных лоббистов, правдами и неправдами добивающихся льгот, привилегий и субсидий для «своих» предприятий.