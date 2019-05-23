Выросли зарплаты - как это отразится на экономике?





Реальная зарплата повысилась на 7,8% (по апрелю средняя зарплата составила 1074 рубля, за четыре месяца – 1026 рублей). Объем ВВП составил 101,4% к уровню января – апреля 2018 года (индекс-дефлятор ВВП за этот же период 105,7%).





Экономический эксперт Алексей Авдонин в комментарии Myfin.by дал свою оценку ситуации по уровню доходов и ВВП.





– В отношении роста реальных денежных доходов населения в 7,3% надо понимать, что это доходы уже за вычетом инфляции. Индекс-дефлятор ВВП за 4 месяца составил 105,7%. О чем это говорит? Что в принципе доходы населения выросли более чем на 12% в текущих ценах. И это результат именно той политики, которую проводило руководство страны в течение января–апреля этого года по повышению заработной платы и индексации пенсий.





В общем объеме денежных доходов оплата труда составляет 63,5%, все остальное это уже непосредственно доходы от предпринимательской деятельности – 7,6% и различных трансферов 24,5%.









Главное, чтобы на доходы не скупалась валюта

То есть именно политика государства, ориентированная на повышение доходов населения, способствовала такому росту в части реальных доходов населения. Это положительно сказывается, во-первых, на социально-экономических условиях в стране и должно способствовать росту потребительского спроса – в первую очередь на национальные товары и услуги.





Поэтому важно, безусловно, в этой ситуации обеспечить должный уровень качества товаров и услуг, которые могут потребляться именно нашим населением, чтобы эти доходы не уходили на скупку валюты либо на приобретение дорогостоящих импортных товаров.





Для государства, для экономики всегда при росте реальной заработной платы необходим активный рост потребления населением товаров и услуг национальных предприятий (размещенных на территории Беларуси).



Есть ли резервы для ВВП?

– Это в свою очередь будут способствовать общему экономическому росту, в том числе росту ВВП. Как мы видим, за январь-апрель рост ВВП составил 101,4% к аналогичному периоду 2018 года. Безусловно, это укладывается в тот уровень, который был запланирован.





Однако для того, чтобы двигаться опережающими темпами и интенсивно увеличивать объемы ВВП, необходимо принимать важные решения по изменению самой структуры экономики, по расширению сферы услуг, и в первую очередь – в высокотехнологичных областях, в том числе по производству товаров высокой добавленной стоимости. Создавая такие продукты, мы сможем обеспечить опережающие темпы роста ВВП на ближайшие 5-7 лет.









Cейчас в СМИ идут публикации различных прогнозов о том, что к концу года ожидается некий общий мировой спад в связи с санкционной политикой США в отношении Китая и общей политикой по росту протекционизма, защиты внутренних национальных рынков. Прогнозируется, что это будут негативно сказываться на темпах роста развивающихся стран, в том числе Китая и России, и как результат – на мировых темпах роста экономики.





Но надо понимать, что эти прогнозы делаются западными зарубежными аналитическими структурами и зачастую не вполне отражают тенденции в азиатско-тихоокеанском регионе, в России. Поэтому ожидать какого-то резкого экономического спада в принципе не стоит. Есть определенные риски, их надо учитывать, но резкого девальвационного или кризисного явления на текущий момент в принципе не предвидится.





У России и у Китая, как основных локомотивов евроазиатских экономик, есть резервы. И даже если будут резкие колебания по курсу валют в экономике, эти государства смогут сбалансировать и вытянуть экономику на нормальный уровень по доходам как населения, так и в принципе предприятий.