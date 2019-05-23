Basta! Доллар снова пошел в рост

Курс доллара вырос на 0,0040 BYN до 2,0797 BYN/USD и покинул минимум за 266 дней (9 месяцев без одной недели).





Курс евро снизился лишь на 0,0002 рубля до 2,3158 BYN/EUR. Евро находится вблизи минимума за 10 месяцев.





Курс российского рубля подрос всего на 0,0010 рубля до 3,2244 BYN/100 RUB.





Россия

Официальные курсы валют Банка России на завтра изменились разнонаправленно: доллар подорожал на 8 копеек до 64,4913 российских рублей, а евро подешевел всего на 0,6 копейки до 71,8369 российских рублей.