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Лукашенко рассказал о контроле за лесниками "сверху"

Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли.


Об этом он заявил сегодня, принимая вице-премьера Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова с докладом о повышении эффективности использования лесных ресурсов.

"Надо вдвоем собраться и определиться с Министерством лесного хозяйства, как будем жить дальше. Это подарок природы. Но мы относимся к лесу отвратительно. Я бываю часто (не только пролетаю - я сверху тоже вижу, что происходит) в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… 

В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Это величайший дар! Я уже не говорю про экономику. Почти 40% территории - лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что при работе в лесной отрасли не может идти речь о наличии отходов. "Учитесь у немцев. У них нет отходов. Переработайте и продайте", - резюмировал он.



Источник: belta.by
13:02 23/05/2019
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