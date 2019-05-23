Постановлением Совета министров от 21 мая 2019 года № 314 утвержден комплекс мер по реализации положений Директивы президента № 6 ”О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли“.





Как сообщила пресс-служба Совмина, документом "определен перечень организационно-распорядительных мероприятий, направленных на достижение количественных и качественных параметров развития агропромышленного комплекса на среднесрочную и долгосрочную перспективу.





Урегулированы вопросы: обеспечения устойчивого развития и функционирования агропромышленного комплекса; проведения конкурентной экономической политики, направленной на достижение эффективного функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; обеспечения устойчивого развития территории сельской местности, занятости сельского населения и повышение уровня его жизни; обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства".





Всего в комплекс мер входит 40 мероприятий. Подавляющее большинство из них касается увеличения производства сельхозпродукции, через модернизацию отрасли, строительство новых ферм, объединения предприятий перерабатывающей промышленности, повышения наукоёмкости сельхозпроизводства и т.д.









В принципе все это можно реализовать даже при белорусском подходе к модернизации - было бы финансирование. Что вызывает сомнение в планах правительства, так это достижение показателей по благосостоянию сельских жителей.





Так, согласно документу, уже в 2020 году уровень заработной платы в отрасли должен быть не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике страны.





Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, следует привести цифры, которых в документе нет. В 4 квартале 2018 года уровень заработной платы в сельском хозяйстве составил 720,4 рубля, а средняя по стране - 1035,6 рубля.





Иными словами, сельское хозяйство отставало от страны на 43,75%. Получается, что заработная плата тружеников села должна вырасти более чем на 40% и это при условии, что вся остальная страна расти не будет. Но ведь будет же!





Следует отметить, что правительство уже давно принимает меры для того, чтобы поднять селян до уровня всей страны. За 2018 года отставание по заработной плате сократилось более чем на 2%. Вроде бы и не плохо, но с такими темпами, чтобы догнать страну понадобится более 20 лет! А задача поставлена за 2019-2020 годы. За счет чего же это сделать?





Одним из инструментов является повышение производительности труда. Как отмечено в документе, к концу 2020 года рост производительности труда в сельском хозяйстве должен составить 40% к 2015 году. Вот они те самые 40% которых селянам не хватает для того, чтобы догнать всю страну по уровню заработной платы.





Глава государства не раз озвучивал тезис, что для того, чтобы зарабатывать больше, страна должна работать и лучше, и больше. Поэтому если показатель по заработной плате не будет выполнен, то для правительства всегда найдется оправдание - работали плохо. Не правительство, конечно же, а пахари.





Впрочем, в комплексе мер есть еще один инструмент, который должен дать толчок для развития сельского хозяйства и роста заработной платы в отрасли. Правда, этот инструмент весьма и весьма неоднозначен.









Речь идет о переходе к государственному регулированию цен только на сельхозпродукцию, закупаемую для республиканских госнужд. Проще говоря, для питания детей в детских садах и школах, пациентов в больницах - для всего, что финансируется из бюджета, продукты питания будут закупаться по фиксированным ценам, а вот для всех остальных цены отпустят.





В принципе это именно то, о чем давно ратовали "рыночники". Но не совсем. Все дело именно в этом "но", и даже не в одном, а в нескольких.





Цены на сельхозпродукцию планируется отпустить уже к 1 ноября 2019 года. Все бы ничего, если бы расходы домашних хозяйств Беларуси имели такую же структуру, как в Европе. Но в том-то и дело, что в среднем на питание белорусы тратят около 40% своего заработка. Цифра может меняться в зависимости от того, кто и как считает, в целом где-то так. Для сравнения, даже в соседней Литве на питание тратится около 23% заработка, а в Польше и вовсе около 16%.





Иными словами, если отпустить цены на сельхозпродукцию, а это в основном и есть продукты питания, то по белорусскому кошельку это ударит очень сильно. Особенно, если цены начнут поднимать, чтобы увеличить заработную плату в отрасли на те самые 43,75%. Тут и до социальной напряженности недалеко.





Но суть даже не в этом. Основная цель либерализации цен в сельском хозяйстве, как она преподносится в документе, - "поддержание паритета цен на промышленную продукцию, работы (услуги), используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на сельскохозяйственную продукцию". Иными словами, чтобы не было так, чтобы литр молока стоил дешевле литра бензина.









Но (опять все то же "но") белорусская экономика потому и разбалансирована, что где-то цена формируется рынком, а где-то государством. Поэтому если отпускать цены, если вводить рыночные механизмы, то отпускать следует везде, а не в одном месте. Как показывает белорусский опыт, ничего хорошего из этого не выйдет.





В целом же, даже с учетом роста цен на сельхозпродукцию, очень слабо верится, что за два года заработную плату с сельском хозяйстве доведут до уровня средней по стране. Это из области фантастики. По крайне мере, если бы букмекеры принимали ставки на этот показатель, думается, даже члены правительства не рискнули бы сделать ставку.





Даже если с 1 ноября молоко в магазинах будет стоить по 5 рублей за литр, то для жителей села ровным счетом ничего не изменится.