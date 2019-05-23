Немецкие фермеры надеются на белорусских рабочих





Сократившееся число польских сезонных рабочих Германия связывает с программой «Семья 500+», по которой польские семьи получают 500 злотых в месяц на второго и каждого последующего ребенка. Программа помогла улучшить финансовое положение польских семей. Соответственно, число желающих работать на фермах в Германии сократилось.





Также ощущается нехватка рабочих из Румынии. Это связано с экономическим ростом в стране и увеличением числа рабочих мест. Румыны предпочитают иметь работу дома вместо трех месяцев работы на немецкой ферме без гарантий последующего трудоустройства.





Еще одна причина сокращения числа сезонных рабочих на фермах — переход рабочих со знанием немецкого в другие сферы. Сезонные рабочие, выучившие немецкий, выбирают другие работы: на стройках, в логистических центрах или почтовых службах.









В этих условиях немецким фермерам приходится искать выход из ситуации. Немецкая ассоциация спаржевых и ягодных ферм видит выход в открытии рынка для сезонных рабочих из стран вне Евросоюза — Беларуси и Украины.