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Немецкие фермеры надеются на белорусских рабочих

Спаржевые фермы Нижней Саксонии, которые дают более трети всего урожая спаржи в Германии, столкнулись с проблемой: на сбор урожая приезжает все меньше рабочих из Польши и Румынии, пишет Norddeutscher Rundfunk.


Сократившееся число польских сезонных рабочих Германия связывает с программой «Семья 500+», по которой польские семьи получают 500 злотых в месяц на второго и каждого последующего ребенка. Программа помогла улучшить финансовое положение польских семей. Соответственно, число желающих работать на фермах в Германии сократилось.

Также ощущается нехватка рабочих из Румынии. Это связано с экономическим ростом в стране и увеличением числа рабочих мест. Румыны предпочитают иметь работу дома вместо трех месяцев работы на немецкой ферме без гарантий последующего трудоустройства.

Еще одна причина сокращения числа сезонных рабочих на фермах — переход рабочих со знанием немецкого в другие сферы. Сезонные рабочие, выучившие немецкий, выбирают другие работы: на стройках, в логистических центрах или почтовых службах. 


В этих условиях немецким фермерам приходится искать выход из ситуации. Немецкая ассоциация спаржевых и ягодных ферм видит выход в открытии рынка для сезонных рабочих из стран вне Евросоюза — Беларуси и Украины.

Источник: sn-plus.com
11:19 23/05/2019
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